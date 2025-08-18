La cadena de cable MSNBC cambiará su nombre a MS NOW tras separarse de NBCUniversal

1 minuto

Nueva York, 18 ago (EFE).- La cadena estadounidense de televisión por cable MSNBC cambiará su nombre a MS NOW y presentará un nuevo logotipo a finales de este año, como parte de la separación de NBCUniversal, la empresa de medios propiedad de Comcast.

El nuevo nombre es un acrónimo, en inglés, de Mi Fuente para Noticias, Opinión y el Mundo, confirmaron este lunes fuentes cercanas a la compañía.

Comcast anunció el año pasado que escindiría la mayoría de sus canales de televisión por cable en una empresa independiente que cotiza en bolsa, llamada Versant.

Algunas cadenas de cable que se escindirán dentro de Versant, como CNBC, Golf Channel, GolfNow, MSNBC y SportsEngine, dejarán de usar el icónico logotipo del pavo real que siempre se ha asociado con NBC.

«El pavo real es sinónimo de NBCUniversal, y es un símbolo que han decidido mantener dentro de la familia NBCU», señaló Mark Lazarus, director ejecutivo de Versant, en un memorando dirigido a toda la compañía el lunes por la mañana, según los medios especializados.

En este sentido, Lazarus destacó que estos cambios le dan al medio la «oportunidad de trazar su propio camino, crear identidades distintivas de marca y establecer una organización de noticias independiente». EFE

