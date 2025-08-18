The Swiss voice in the world since 1935

La cadena de cable MSNBC cambiará su nombre a MS NOW tras separarse de NBCUniversal

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Nueva York, 18 ago (EFE).- La cadena estadounidense de televisión por cable MSNBC cambiará su nombre a MS NOW y presentará un nuevo logotipo a finales de este año, como parte de la separación de NBCUniversal, la empresa de medios propiedad de Comcast.

El nuevo nombre es un acrónimo, en inglés, de Mi Fuente para Noticias, Opinión y el Mundo, confirmaron este lunes fuentes cercanas a la compañía.

Comcast anunció el año pasado que escindiría la mayoría de sus canales de televisión por cable en una empresa independiente que cotiza en bolsa, llamada Versant.

Algunas cadenas de cable que se escindirán dentro de Versant, como CNBC, Golf Channel, GolfNow, MSNBC y SportsEngine, dejarán de usar el icónico logotipo del pavo real que siempre se ha asociado con NBC.

«El pavo real es sinónimo de NBCUniversal, y es un símbolo que han decidido mantener dentro de la familia NBCU», señaló Mark Lazarus, director ejecutivo de Versant, en un memorando dirigido a toda la compañía el lunes por la mañana, según los medios especializados.

En este sentido, Lazarus destacó que estos cambios le dan al medio la «oportunidad de trazar su propio camino, crear identidades distintivas de marca y establecer una organización de noticias independiente». EFE

syr/fjo/llb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
9 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR