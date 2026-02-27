La CAF ofrece un financiamiento multimillonario al gobierno de Bolivia

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) ofreció este jueves un programa de financiamiento por un mínimo de 3.100 millones de dólares al gobierno de Bolivia, monto que aún podría expandirse más, informaron la institución y autoridades.

El jefe del organismo multilateral, Sergio Díaz-Granados, se reunió con el presidente centroderechista Rodrigo Paz, cuyo gobierno busca liquidez para sanear la economía del país, golpeada por una grave crisis por falta de dólares.

«Hemos puesto un piso de 3.100 millones de dólares de aquí hasta el final del 2030», dijo Díaz-Granados en el Palacio de Gobierno, en La Paz, tras un encuentro privado con el presidente boliviano que duró más de una hora.

«Y yo le digo ‘piso’ (…) porque vamos a hacer el esfuerzo» para superar ese monto, agregó el funcionario internacional.

Según el gobierno, el financiamiento será destinado a proyectos de infraestructura, transición energética, inclusión financiera y desarrollo.

Del monto ofrecido, la CAF ya aprobó los primeros desembolsos por 918 millones de dólares, aseguró Díaz-Granados.

Tras 20 años de administraciones socialistas, encabezadas por Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), Paz asumió el poder en noviembre y dio un giro radical de la política exterior y económica del país.

Bolivia ha reanudado sus relaciones con Estados Unidos, rotas en 2008, y logró acercamientos con los principales organismos multilaterales de crédito, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la CAF.

«La CAF es la casa a donde Bolivia vuelve, sin discursos ideológicos, sin tapujos, sin complejos», señaló Paz en el mismo evento. La institución es la segunda principal acreedora de la deuda externa de la nación andina.

Bolivia aún transita por su peor crisis económica en 40 años, con una inflación a 12 meses que roza el 20%.

La anterior administración de Arce agotó sus reservas internacionales de dólares para sostener una política de subsidios a los combustibles, que Paz decidió eliminar a finales de 2025. La prioridad declarada del nuevo gobierno es estabilizar la economía.

