La candidata de izquierda a la presidencia de Honduras exige «elecciones libres»

La candidata a la presidencia de Honduras por el partido gobernante de izquierda Libre, Rixi Moncada, exigió este sábado frente a miles de seguidores en San Pedro Sula que las elecciones de noviembre sean «libres y democráticas». 

Moncada, abogada y exministra de Defensa en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, es actual favorita en las encuestas frente a los candidatos de los derechistas Partido Nacional (PN), del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) preso en Estados Unidos por narcotráfico, y Partido Liberal (PL).

«Si hay elecciones libres y democráticas, ¿qué va a pasar? No volverán», sostuvo Moncada en referencia al PN que gobernó consecutivamente en Honduras entre 2010 y 2022, previo al gobierno de Castro.

Al grito de «¡No volverán!», miles de simpatizantes del partido Libertad y Refundación (Libre) ondearon banderas rojo y negro en una avenida de la segunda ciudad del país.

En la campaña que inicia oficialmente el lunes, el PN presenta como aspirante al exalcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura; y el PL, al presentador de televisión, Salvador Nasralla.

Unos seis millones de hondureños están llamados a participar en los comicios del 30 de noviembre, que no cuentan con segunda vuelta presidencial y en los que también se elegirán 128 diputados, 298 gobiernos municipales y 20 miembros del Parlamento Centroamericano.

