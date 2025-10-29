La candidata Jara cree irrealizable el plan de Kast para expulsar a indocumentados de Chile

afp_tickers

2 minutos

La candidata presidencial de la centroizquierda en Chile, Jeannette Jara, consideró el martes «insólita» e «imaginaria» la propuesta de su rival de la extrema derecha José Antonio Kast de expulsar a los indocumentados en avión y que ellos incluso paguen su pasaje.

Los chilenos acudirán a las urnas el 16 de noviembre con el tema del aumento de inseguridad en el centro del debate electoral.

La mayoría vincula el fenómeno con la migración irregular, que asciende a 337.000 personas —principalmente de origen venezolano— según cifras oficiales.

Jara, de origen comunista, y Kast lideran las encuestas, pero sin la ventaja suficiente para evitar una segunda vuelta prevista para el 14 de diciembre.

El domingo, en un debate televisado, Kast aseguró que va a expulsar a los migrantes irregulares en avión. «Esas mismas personas van a colaborar a pagar su pasaje de salida de Chile», agregó.

Este martes Jara puso en entredicho el plan de su contendiente.

«Es una propuesta imaginaria, de un resultado imaginario, la de querer subir aviones que no existen y dirigir a destinos imaginarios a personas que imaginariamente pagarían su pasaje», declaró Jara a la prensa.

Asimismo, recordó que actualmente Venezuela no está recibiendo vuelos provenientes de Chile.

«Entonces, esos aviones imaginarios, ¿dónde van a aterrizar? ¿En qué aeropuerto imaginario? Realmente son muy poco serias las propuestas», cuestionó.

Para hacer frente a la migración irregular Jara propone el reforzamiento de las fronteras, con mayor presencia policial y militar, así como el uso de drones y sensores térmicos.

Además, promete la expulsión de migrantes con faltas menores o simples.

ps/vel/db