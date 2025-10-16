La cantante Valeria Castro anuncia una «pausa» y retrasa la gira latinoamericana

1 minuto

Madrid, 16 oct (EFE).- La cantante española Valeria Castro anunció este jueves que se ve «obligada a tomar una pequeña pausa» para recuperarse «física y mentalmente», de manera que los conciertos pendientes de octubre y noviembre serán entre diciembre y febrero, y la gira por Latinoamérica pasará al segundo trimestre de 2026.

«Los últimos meses no han sido fáciles (…) y las últimas semanas, de manera progresiva, todo se me ha ido agarrando a la garganta. El agotamiento y mi salud mental, que se ha ido mermando, me han ido apagando poquito a poco», escribió la artista, de 26 años, en redes sociales.

«Por mucho que haya intentado dar lo mejor de mí en cada escenario al que me he subido -añadió-, hay veces en las que todo esto es imposible de gestionar y se hace evidente».

Castro, inmersa en la gira de su segundo disco, ‘El cuerpo después de todo’, recibió tres nominaciones consecutivas de los Latin Grammy.

«Necesito parar para que esto siga teniendo sentido y poder volver con fuerza», y lo hará «en breve», asegura. Las entradas ya adquiridas para próximas actuaciones serán válidas o bien se reembolsarán.

«Gracias de todo corazón por la comprensión y el cariño que he recibido estos días», señala en referencia a las críticas que ha recibido por su actuación en el programa Operación Triunfo de hace unas noches.

En la postdata, la cantante menciona. «Las cosas que me pasan siempre las sé nombrar primero en canciones. Allá por febrero escribía esto, que hoy toma más sentido que nunca», concluye. EFE

it/ros/jl/pddp