La Casa Blanca rebaja la posibilidad del arancel global del 15% global anunciado por Trump

3 minutos

Washington, 25 feb (EFE).- Representantes del Gobierno de Donald Trump rebajaron este miércoles la posibilidad de que el arancel global del 15 % entre en vigor de manera general y lo condicionaron a la marcha de los acuerdos comerciales bilaterales y a otras decisiones por país, con lo que solo se mantendrán las tasas temporales del 10 % que entraron en vigor ayer martes.

El economista jefe de la Casa Blanca, Kevin Hassett, aseguró hoy en declaraciones a la prensa que el aumento arancelario de 15 % anunciado por Trump el fin de semana «todavía se está discutiendo y dependerá del estatus de las negociaciones y acuerdos existentes».

El representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmó en entrevista con Bloomberg News que Trump firmará en los próximos días un decreto para elevar el nuevo porcentaje del 10 %, aplicado en respuesta al rechazo del Tribunal Supremo a los aranceles «recíprocos», al 15 % «donde sea apropiado».

Greer dijo que el objetivo será que haya «continuidad» en los acuerdos bilaterales alcanzados con países o con bloques como la Unión Europea tras el anuncio de aranceles globales de abril, para el que la Administración usó una ley de emergencia económica de 1977, cuyo uso el Supremo invalidó el pasado viernes por usurpar las competencias al Congreso.

La respuesta inmediata de Trump fue ampararse en los poderes de una ley de comercio de 1974 para declarar aranceles globales del 10 % durante 150 días. Poco después Trump dijo que el porcentaje subiría al 15 % de manera «inmediata».

No obstante, la orden que entró en vigor en la medianoche del martes solo contemplaba el aumento de 10 %, mientras que la Casa Blanca ha asegurado que están trabajando en un decreto que formalice el del 15 %.

Todo esto ha generado una gran confusión sobre el rumbo de la política arancelaria estadounidense, especialmente en aquellos países que ya acordaron bajar sus gravámenes en conversaciones con Washington.

El Parlamento Europeo, por ejemplo, está retrasando la votación para ratificar el acuerdo comercial acordado con la Administración Trump, en medio de la incertidumbre sobre qué pasaría si dentro de 150 días los aranceles globales impuestos al amparo de la ley de 1974 dejan de estar vigentes, o si la nueva tasa del 15 % se sumaría a lo acordado con Washington, lo que podría interpretarse como un incumplimiento.

Hassett aseguró hoy que de ninguna manera los aumentos arancelarios de Trump, piedra angular de su política económica y exterior, caerán a cero y que tienen diferentes marcos legales previstos para que el poder Ejecutivo imponga su planes en materia arancelaria excluyendo al Legislativo. EFE

