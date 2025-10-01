La CE distingue al Eixample de Barcelona y a Beizama en los premios Nueva Bauhaus Europea

Bruselas, 1 oct (EFE).- La Comisión Europea (CE) ha distinguido al Eixample de Barcelona y un proyecto de vivienda en la localidad vasca de Beizama entre los galardonados en los premios Nueva Bauhaus Europea, que reconocen iniciativas que combinan sostenibilidad, inclusión y estética.

El proyecto de Barcelona, que arrancó en 2023 y transforma el espacio urbano en ejes verdes y plazas reduciendo la contaminación y potenciando la vida comunitaria, muestra «cómo las calles pueden ser recuperadas de los coches para las personas y la naturaleza», indicó en un comunicado el Ejecutivo comunitario.

Se llevó el primer premio en la categoría de «campeones» dedicada a los proyectos consolidados en la quinta edición de los galardones de la Nueva Bauhaus Europea, que busca fomentar tendencias que demuestren que la vida de las personas y comunidades puede enriquecerse al reunir cultura y tecnología, innovación y diseño, en línea con el Pacto Verde Europeo.

«Debemos diseñar y configurar nuestros espacios de vida de una manera que nos conecte con las personas, la naturaleza y la sostenibilidad. Hoy tenemos la oportunidad de poner en primer plano a una comunidad vibrante de personas y organizaciones que imaginan un futuro mejor y están dispuestas a marcar la diferencia», declaró en un comunicado la comisaria de Medioambiente, Jessika Roswall.

Además, entre los 20 premiados en la categoría de «impulso a los pequeños municipios» se encuentra la localidad guipuzcoana de Beizama por su proyecto para construir doce viviendas sociales con huertos propios y locales comunes, para fomentar la economía circular y la sostenibilidad.

«Cada año me impresiona la creatividad en este concurso. Y estoy realmente satisfecha con el premio especial de este año dedicado a la vivienda. Nos ayudará a pensar en nuevas soluciones a la crisis habitacional. Y es una inspiración para nuestro trabajo en un Plan Europeo de Vivienda», declaró en un comunicado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

En relación con la vivienda, fue premiada la cooperativa austríaca «die HausWirtschaft», que combina vivienda asequible con espacios compartidos de trabajo y cuidado infantil.

También fueron galardonados proyectos habitacionales de Dinamarca, Francia, Alemania y Países Bajos que muestran «cómo Europa puede ofrecer viviendas más asequibles y sostenibles que, además, sean saludables, inclusivas y accesibles para todos», señaló la Comisión. EFE

