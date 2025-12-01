La ceniza del volcán Puracé cae sobre poblados de Colombia

El volcán Puracé, en el suroeste de Colombia y en alerta naranja ante la posibilidad de que erupcione, arrojó ceniza que cayó sobre varios poblados, informó el domingo el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El Puracé, a unos 600 km de Bogotá y próximo a la ciudad de Popayán, es uno de los volcanes más activos y vigilados de Colombia. En marzo de 1977 tuvo una erupción de magnitud considerable.

El SGC aumentó el sábado de amarilla a naranja la alerta para el macizo, que se eleva por encima de los 4.600 metros de altura sobre el nivel del mar, y que de entrar en erupción podría afectar a Popayán y a varias comunidades de indígenas y campesinos.

La entidad señaló en un comunicado que el sábado se reportó la caída de ceniza muy fina y un fuerte olor a azufre en varias poblaciones, incluido el norte de Popayán, capital del departamento del Cauca.

«Acá hay un poco de ceniza», dijo a la AFP María Fernanda, una joven universitaria que vive en la aldea de Coconuco, de unos 8.000 habitantes.

Agregó que en ese poblado hay «preocupación» por el cambio de alerta a naranja, previa a la roja que está reservada para las erupciones.

José Quintero, bombero de la localidad de Puracé, manifestó que el volcán registró «cambios muy significativos (…) en el aumento de la actividad» sísmica y en la emisión de columnas de gas y ceniza de hasta 1.500 metros de altura desde su cima.

Las autoridades deben analizar si ordenan una evacuación de habitantes de algunos sectores del área de influencia del macizo.

Pero entre los pobladores hay inquietud por la falta de albergues. «No hay un sitio (…) donde nos vayan a reubicar», dijo Marisol Avirama, integrante de la guardia indígena de Coconuco y que junto a varios compañeros custodia un valle que podría verse afectado en caso de una erupción.

«Dejar nuestras parcelas, nuestras viviendas donde hemos pasado tantos años es muy difícil», añadió.

Desde 2021 el volcán Puracé presenta cambios paulatinos en su actividad, de acuerdo con el SGC.

