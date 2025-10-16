La central nuclear ucraniana de Zaporiyia se reparará «pronto», según el OIEA

afp_tickers

2 minutos

El director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) dijo el miércoles que espera que comiencen «pronto» las reparaciones para restablecer el suministro eléctrico de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, la más grande de Europa.

La planta, ocupada por las fuerzas rusas desde marzo de 2022, perdió su conexión a la red eléctrica el 23 de septiembre por décima vez, en el corte más prolongado del suministro externo desde la invasión de Moscú.

«Sigo consultando con Rusia y Ucrania para que estas obras puedan comenzar en los próximos días», dijo el argentino Rafael Grossi, director del organismo nuclear de Naciones Unidas.

La instalación ha funcionado desde entonces con generadores diésel de reserva y, según Grossi, «es necesario reparar el cableado eléctrico a ambos lados de la línea del frente, a varios kilómetros de la central».

Según el OIEA, la seguridad nuclear se «mantiene», ya que los seis reactores que se han cerrado siguen refrigerándose eficazmente y los niveles de radiación se mantienen normales.

Situada cerca de la ciudad de Enerhodar, a orillas del río Dniéper, la central nuclear se encuentra cerca de la línea de combate.

El equipo del OIEA en el lugar «sigue informando de actividades militares a diversas distancias de la central», según Grossi.

Sus seis reactores, que producían aproximadamente una quinta parte de la electricidad de Ucrania antes de la guerra, fueron clausurados después de que Moscú tomara el control.

Sin embargo, la central necesita electricidad para mantener sus sistemas de refrigeración y seguridad y evitar una catástrofe.

A principios de octubre, Moscú afirmó que la situación estaba «bajo control» en Zaporiyia, tras las preocupaciones expresadas por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Moscú y Kiev se han acusado mutuamente de poner en riesgo una catástrofe nuclear al atacar la central y de causar el último corte de energía.

«Ninguna de las dos partes se beneficiaría de un accidente nuclear, y estoy en contacto constante con ellos para permitir el rápido restablecimiento de la conexión», aseguró Grossi.

bg/giv/tym/arm/mvl