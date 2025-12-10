La ciberseguridad y la inteligencia artificial generativa marcan congreso IA en Nueva York

Nueva York, 10 dic (EFE).- Más de 7.000 asistentes, 450 ponentes y 160 expositores de todo el mundo se reúnen este miércoles y jueves en The AI Summit, un congreso de inteligencia artificial que tiene lugar en Nueva York y que este año estará centrado en los avances en ciberseguridad y en IA generativa.

El congreso, que celebra su décima edición y tiene lugar en el Javits Center, acoge miles de empresas tecnológicas de Estados Unidos y del mundo -ya sea como asistentes, ponentes o expositores- que ponen el foco en la inteligencia artificial (IA) comercial desde una perspectiva técnica.

También participan 30 emergentes presentando sus proyectos y 50 inversionistas que llegan para reunirse con estas empresas emergentes.

Otro de los puntos de interés de la cumbre es su hackatón, organizado por Dell y Nvidia, al que se han apuntado 600 jóvenes estudiantes de programación, y 50 de ellos compiten por crear las mejores aplicaciones de IA en visión computacional y como agente de cambio.

La edición de este año se centra en introducir más escenarios de ciberseguridad con IA y añadir mostradores de IA generativa, algo cada vez más popular en el sector.

Algunas de las marcas y empresas que tomarán parte en el congreso serán The Washington Post, Dell, IBM, EY, Intel o Unilever.

El congreso tiene secciones especializadas en finanzas, sanidad, farmacéutica e industrias creativas, además de un programa de mentoría para un centenar de futuros líderes de IA para fomentar el desarrollo de los jóvenes talentos en inteligencia artificial.

«Es un proceso de aplicación y educación, donde deben presentar una carta de un gerente en su primer trabajo o de un profesor en la universidad explicando por qué son un futuro líder de IA, y explicar el trabajo que están haciendo», asegura a EFE la directora del The AI Summit, Caroline Hicks.

Para la directora del congreso, hay un puesto de exhibición que hay que visitar: «La Fundación Scott Morgan está trabajando en chips de IA que puedes poner en tu cerebro. Ayudan a personas con ELA a revertir los efectos de enfermedades degenerativas, lo cual es súper emocionante», explica.

Por otro lado, Hicks también cree que hay puestos divertidos: «En Atrix te miden el tamaño de tus pies y los ponen en la base de datos de calzado de IA más grande del mundo para darte una recomendación de qué calzado deberías comprar». EFE

