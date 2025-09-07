La Comisión Interamericana reduce de 72 a 64 días la veda de pesca del atún tropical

Ciudad de Panamá, 7 sep (EFE).- La Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) aprobó en su reunión 103, celebrada en la Ciudad de Panamá, una veda de 64 días para los túnidos tropicales, una reducción frente a los 72 hasta ahora vigentes, informó este domingo la organización.

Durante la cita, que se desarrolló desde el pasado lunes, «fue adoptada la medida de conservación de túnidos tropicales, en la que se aprobó una veda de 64 días, en línea con las recomendaciones del Comité Científico Asesor de la Comisión», dijo un comunicado oficial.

El director de la CIAT, Arnulfo Franco, comentó a EFE el pasado miércoles que los países miembros del ente regional habían planteado una reducción de la veda, hasta ahora de 72 días, dada la buena salud de la población de atunes en el Pacífico oriental.

«El equipo científico ha recomendado como máximo 10 días de reducción de la veda», y se espera que en esta 103 reunión de la CIAT «se logre una decisión al respecto», había señalado el director del organismo regional.

La CIAT es la organización regional de ordenación pesquera responsable de la conservación y ordenación de los atunes, especies afines, especies asociadas y sus ecosistemas en todo el Océano Pacífico oriental, desde Canadá, en el norte, hasta Chile, en el sur.

Sus miembros son Belice, Canadá, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, la Unión Europea, Francia, Guatemala, Japón, Kiribati, Corea, México, Nicaragua, Panamá, Perú, El Salvador, Taipei, Estados Unidos, Venezuela y Vanuatu.

Al cierre de la cita de CIAT también «se adoptaron disposiciones específicas para la gestión de pez espada, dorado y tiburones», indicó la información oficial sin más precisiones.

«Además, se tomaron acciones sobre la recolección de plantados y se firmó un Memorándum de Entendimiento con la industria para crear un fondo destinado a apoyar la recuperación de estos», de acuerdo con la información oficial.

Los plantados son objetos flotantes, tanto naturales como artificiales, que se colocan en el mar con el objetivo de atraer y concentrar peces pelágicos, principalmente atunes, para facilitar su captura a gran escala. Su uso genera controversia debido a posibilidad de captura incidentales, pesca fantasma y contaminación marina.

La adopción de estas medidas durante la 103 reunión de la CIAT «refuerza la capacidad» de la organización «para garantizar que la pesca en el Pacífico Oriental se base en la mejor ciencia disponible, con decisiones que equilibran la sostenibilidad de los recursos y las necesidades de las comunidades pesqueras», dijo Franco al cierre del evento, de acuerdo con el comunicado oficial.

Entre otras decisiones, la 103 reunión anual de CIAT reeligió a Franco como director del organismo, y aprobó el presupuesto para el Programa de Marcado, «que es indispensable para evaluar la población de atún barrilete (SKJ) y mejorar las evaluaciones futuras de rabil (YFT) y patudo (BET)».

También se aprobó el presupuesto para el Programa Integrado de Monitoreo, «necesario para reforzar la toma de decisiones basada en la mejor ciencia disponible». EFE

