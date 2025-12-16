La compañía suiza Holcim asumirá participación mayoritaria en peruana Cementos Pacasmayo

2 minutos

Ginebra, 16 dic (EFE).- La compañía suizo-francesa Holcim, una de las más importantes en el sector de cemento y otros materiales para la construcción a nivel global, informó este martes que asumirá una participación mayoritaria en la peruana Cementos Pacasmayo, en una transacción por un valor aproximado de 1.500 millones de dólares.

En un comunicado, Holcim recalcó que Latinoamérica se ha convertido en un mercado «altamente rentable» y detalló que Cementos Pacasmayo tiene proyectadas ventas por 630 millones de dólares para este año y un margen EBITDA de 28 %.

De acuerdo a sus estimaciones, la entrada en Cementos Pacasmayo puede generar sinergías EBITDA a un ritmo recurrente de unos 40 millones de dólares en el tercer año, aunque los efectos positivos en el beneficio por acción podrán verse desde el primer año.

Cementos Pacasmayo tiene 67 años de existencia, cuenta con tres plantas de cemento con una capacidad conjunta de unos cinco millones de toneladas anuales, además de 28 plantas de hormigón preparado y prefabricados, y cotiza en las Bolsas de Valores de Lima y Nueva York.

«La compañía genera un elevado flujo de caja y cuenta con un portafolio complementario de materiales de construcción y soluciones constructivas. Espero dar la bienvenida a los 2.000 empleados de Pacasmayo a Holcim y acelerar juntos el crecimiento», señaló el consejero delegado de Holcim, Miljan Gutovic.

La operación está sujeta a la aprobación de las autoridades reguladoras y se prevé su cierre en el primer semestre de 2026.

La adquisición se produce un año después de la entrada de Holcim en Perú, donde desde entonces ha adquirido tres otras compañías con distintas producciones para la construcción. EFE

