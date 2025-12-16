La confianza inversora sube inesperadamente en diciembre en Alemania

Fráncfort (Alemania), 16 dic (EFE).- La confianza inversora subió inesperadamente en diciembre en Alemania, en la medida que las expectativas para los próximos seis meses se han vuelto más positivas, por lo que las oportunidades de recuperación de la economía son buenas.

El Centro para la Investigación Económica Europea (ZEW) informó hoy de que su índice de confianza inversora subió en diciembre 7,3 puntos, hasta 45,8 puntos, respecto al mes anterior.

Pero la valoración de la situación económica actual de Alemania bajó 2,3 puntos, hasta -81 puntos.

«Las expectativas se han vuelto más positivas. Después de tres años de estancamiento económico, las oportunidades de recuperación de la economía son buenas y esto se refleja en la confianza», dijo el presidente del instituto ZEW, Achim Wambach.

La política presupuestaria expansiva proporciona un nuevo impulso a la economía alemana, considera Wambach.

Sin embargo, Wambach advierte de que la recuperación sigue siendo frágil y, por ello, considera que la agenda política de reformas para el 2026 debe incluir medidas para afrontar los conflictos comerciales, las tensiones geopolíticas y la ausencia de inversiones.

La situación en la industria automovilística ha mejorado y su indicador subió en diciembre 7,7 puntos, hasta -22 puntos.

La confianza inversora también ha aumentado en otros sectores exportadores, como las industrias química y farmacéutica y el sector del metal, aunque la mejora ha sido menos pronunciados que en la industria automovilística.

«Pese al apoyo de la política presupuestaria, estas industrias todavía sufren bajos volúmenes de exportaciones debido a los elevados aranceles y desventajas competitivas estructurales», añade el instituto ZEW.

Las expectativas en la coyuntura de la zona del euro subieron en diciembre en 8,7 puntos, hasta 33,7 puntos, respecto al mes anterior, por lo que mejora es mayor que la de Alemania.

Pero la valoración de la situación económica actual en la zona del euro cayó 1,2 puntos, hasta -28,5 puntos. EFE

