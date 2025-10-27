La Corte Suprema de Perú aprueba solicitar extradición de exjuez supremo a Bélgica

Lima, 27 oct (EFE).- La Corte Suprema de Perú aprobó solicitar a Bélgica la extradición del exjuez supremo César Hinostroza, investigado por presuntamente haber liderado una red corrupta en la Judicatura peruana, después de su fuga del país en 2018, según una resolución difundida este lunes por la prensa local.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín, declaró procedente la solicitud de un juzgado especializado en delitos de corrupción de la región de Tumbes para que Hinostroza afronte en Perú el juicio por cohecho activo genérico, según detalló la emisora RPP, que tuvo acceso al fallo.

Hinostroza, quien permanece prófugo de la justicia peruana desde 2018, cuando fugó del país rumbo inicialmente a España, es investigado por el caso de tráfico de influencias y corrupción en el Poder Judicial conocido como ‘Los Cuellos Blancos’.

Dada su condición de ex magistrado supremo, la Comisión Permanente del Congreso de Perú aprobó, en junio de 2022, una denuncia constitucional por presuntamente haber cometido tráfico de influencias agravado y negociación incompatible.

La resolución judicial determinó que, en este caso, se cumplen los requisitos establecidos en el Tratado de Extradición entre Perú y Bélgica para que se declare procedente la solicitud como la identificación del extraditable, el principio de doble incriminación, que el delito es de naturaleza común y no tiene carácter político y que no ha prescrito.

Ahora, la solicitud de extradición será remitida al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por intermedio de la presidencia del Poder Judicial, para que se proceda con el trámite y también se ponga en conocimiento de la Fiscalía de la Nación.

Según precisó la sala suprema, Hinostroza salió del Perú en 2018 por la frontera con Ecuador, viajó por vía terrestre a Guayaquil y de ahí voló a España, donde estuvo un tiempo y luego se trasladó a Bélgica, donde permanece hasta la actualidad.

El año pasado, el Poder Judicial de Perú aprobó solicitar a Bélgica la detención preventiva, con fines de extradición, de Hinostroza, pero esa solicitud aún no se ha ejecutado en aquel país.

En julio de 2022, la Audiencia Nacional de España ordenó la búsqueda, detención e ingreso en prisión de Hinostroza para entregarlo a Perú, que había pedido su extradición por presuntamente haber sobornado a una funcionaria para conseguir huir del país cuando se conoció el supuesto caso de corrupción.

Sin embargo, la procuraduría anticorrupción peruana confirmó poco después que el exjuez no estaba localizable en España y se presumía que se había fugado a Bélgica. EFE

