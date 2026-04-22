La crisis del combustible de aviación obliga a Air Transat a reducir sus vuelos en 2026

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Toronto (Canadá), 22 abr (EFE).- Air Transat, una de las principales aerolíneas de Canadá, anunció este miércoles que suspenderá centenares de vuelos este año a Europa y el Caribe «en respuesta a la crisis sin precedentes del combustible de aviación y a la excepcional volatilidad de los mercados de la energía».

La compañía dijo en un comunicado que se centrará en reducir la frecuencia en algunas de sus rutas a Europa y el Caribe y en ampliar la suspensión de su servicio a Cuba hasta octubre.

Annick Guérard, presidenta y consejera delegada de Air Transat, declaró que «la reciente volatilidad en los precios del combustible de aviación refleja un contexto excepcional que afecta a todo el sector».

Guérard añadió que Air Transat ajustará sus vuelos «sobre la base de la demanda» y que podría implementar medidas adicionales «dependiendo de cómo evolucione la situación».

Las otras dos grandes aerolíneas canadienses, Air Canada y WestJet, también han anunciado la suspensión de centenares de vuelos por la crisis del combustible de aviación causada por la guerra en Irán.

La semana pasada, Air Canada, la mayor aerolínea canadiense y una de las más importantes de Norteamérica, anunció la suspensión de seis rutas, entre ellas la planificada entre Montreal y Guadalajara (México), lo que supone un 1 % de su capacidad, por el aumento de los precios del combustible aeronáutico. EFE

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