La crisis en Oriente Medio tensiona cadenas de suministro de empresas europeas en China

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Pekín, 12 may (EFE).- El 79 % de las empresas europeas con actividad en China asegura haber sufrido algún impacto negativo por el conflicto en Oriente Medio, que está provocando problemas en sus cadenas de suministro, según una encuesta difundida este martes por la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China.

Los resultados del sondeo, realizado entre el 27 de abril y el 10 de mayo y al que respondieron 124 compañías, muestran que una amplía mayoría consideraron que el enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos e Israelha tenido un impacto negativo en sus operaciones en el país asiático, bien sea leve (35 %), moderado (33 %) o significativo (11 %).

Entre los efectos de la crisis, el 81 % de las firmas reportó dificultades para obtener insumos de la región, con niveles de interrupción «moderados» o «significativos» especialmente en los sectores químico y petrolero (59 %) y del automóvil y componentes (55 %).

Algunas de las empresas ya han sufrido paradas de producción debido a dificultades en la obtención de suministros, mientras que otras esperan enfrentarse a ello en los próximos meses.

Alrededor de dos tercios de los encuestados aseguraron enfrentar problemas logísticos motivados por el conflicto como aumentos en los costes de transporte y mayores tiempos de envío.

Asimismo, algo más de tres de cada diez empresas han visto disminuir la demanda de sus productos o servicios, un impacto que se intensifica en el sector automovilístico, donde alcanza al 62 % de las compañías.

Ante los problemas derivados de la situación en Oriente Medio, el 28 % de las compañías ha adaptado sus estrategias de cadena de suministro.

Esta cifra asciende al 64 % en el sector químico y petrolero, donde están tanto reforzando la relocalización de la producción en China, como combinando esta estrategia con la deslocalización o el establecimiento de alternativas fuera del país.

El 20 % de los participantes aseguró que su empresa ya ha ajustado o está considerando ajustar sus planes de inversión en China debido al conflicto, aunque la mayor parte de esa cifra (18 %) lo está valorando, sin haberlo hecho aún, algo que puede atribuirse a la incertidumbre sobre cómo evolucionará la situación.

El presidente de la Cámara Europea, Jens Eskelund, señaló en el comunicado que muchos miembros ya han experimentado aumentos de costes, interrupciones logísticas, menor acceso a insumos críticos y la necesidad de ajustar aún más sus estrategias de cadena de suministro, lo cual «probablemente empeorará cuanto más dure el conflicto”.

La encuesta se produce en medio de la incertidumbre por la situación en Oriente Medio, donde los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, seguidos de las represalias de Teherán, derivaron en el cierre del estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para la movilización de recursos energéticos como el petróleo y gas natural.

Pekín ha condenado repetidamente los ataques contra Irán y pedido un alto el fuego en Oriente Medio y la libre navegación por el estrecho de Ormuz, por donde transitan aproximadamente el 45 % de sus importaciones de petróleo y gas. EFE

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