La crisis energética provocará apagones simultáneos en el 41 % de Cuba este miércoles

2 minutos

La Habana, 13 ago (EFE).- La crisis energética provocará apagones simultáneos durante todo el día en Cuba que afectarán el 41 % de la isla durante el horario de mayor consumo en la tarde-noche, informó este miércoles la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE).

La crisis, agravada a mediados del año pasado, se refleja en frecuentes interrupciones al servicio eléctrico. Los apagones superan las 20 horas diarias en ciudades como Santiago de Cuba y Holguín (este) y en La Habana alcanzan las 16 horas diarias.

La UNE, perteneciente al Ministerio de Energía y Minas, calcula para el horario pico en la tarde-noche de esta jornada una capacidad máxima de generación eléctrica de 2.195 megavatios (MW) para una demanda de 3. 600 MW.

Esto supone un déficit (la diferencia entre oferta y demanda) de 1.405 MW y una afectación estimada de 1.475 MW, aunque es frecuente que los valores reales superen el pronóstico oficial.

Actualmente, seis de las 20 unidades de producción termoeléctrica (distribuidas en siete centrales) están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Asimismo, 68 centrales de generación distribuida (motores) se encuentran fuera de servicio por falta de combustible (diésel y fueloil).

Las causas de esta crisis son las frecuentes averías de las centrales termoeléctricas cubanas, tras décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones, y la falta de divisas para importar crudo y derivados para alimentar los motores.

Expertos independientes señalan que esta crisis energética responde a una infrafinanciación crónica del sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959. El Gobierno cubano destaca por su parte el impacto de las sanciones estadounidenses, al que acusa de perseguir su búsqueda de combustible.

Diversos cálculos independientes estiman que el Gobierno necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar la red eléctrica.

Los cortes impulsan asimismo el descontento social y han estado vinculados en los últimos años a las principales protestas que se han registrado en el país, como las de julio de 2021. EFE

lbp/psh