La Cruz Roja se dirige al norte de Gaza para recibir el cuerpo de un rehén

Jerusalén, 27 oct (EFE).- Un vehículo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se dirige en estos momentos a una zona del norte de Gaza, donde Hamás le entregará el cuerpo de un rehén, según había anunciado dos horas antes el grupo islamista.

«Según la información recibida, la Cruz Roja se dirige al punto de encuentro en el norte de la Franja de Gaza, donde se le entregará el ataúd de un rehén fallecido», confirmó un comunicado del Ejército israelí y del Shin Bet.

La organización islamista Hamás ya había anunció en un comunicado que entregaría esta noche a Israel el cuerpo de otro rehén, como parte del acuerdo de alto el fuego, y del que una vez se confirme su identidad reducirá a 12 los cadáveres de cautivos que áun quedan en Gaza.

Las facciones palestinas expandieron el domingo sus búsquedas a áreas más allá de la denominada ‘Linea amarilla’, es decir, la parte que continúa bajo control militar del Ejército de Israel, que sigue dominando el 53 % del enclave pese a un repliegue parcial.

El Comité Internacional de la Cruz Roja estuvo presente en las excavaciones, para las que Egipto envió también palas cargadoras, excavadoras y vehículos.

El líder de la delegación negociadora de Hamás, Jalil Al Haya, reiteró este lunes en un comunicado divulgado en sus canales oficiales que tienen «la firme y suficiente voluntad para impedir que la guerra regrese a Gaza» y que no quieren dar «ningún pretexto» a Israel para que retome los bombardeos.

Sin embargo, subrayó que siguen enfrentando «problemas en la búsqueda» de los cuerpos de los rehenes por las toneladas de escombros y la enorme destrucción que hay en Gaza tras más de dos años de bombardeos israelíes.

«Existen problemas en la búsqueda de los cuerpos de los prisioneros de la ocupación, ya que la ocupación sionista alteró la naturaleza de la Franja de Gaza durante la guerra de exterminio», lamentó.

Y señaló que los responsables del grupo encargados de enterrar estos cuerpos o bien han sido asesinados en ataques israelíes o «ya no saben dónde fueron enterrados». EFER

