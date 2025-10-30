La Defensa Civil de Cuba pasa tres provincias a fase recuperativa y mantiene dos en alarma

La Habana, 30 oct (EFE).- La Defensa Civil de Cuba ordenó este jueves pasar a fase «recuperativa» a tres de las seis provincias orientales (Holguín, Las Tunas y Guantánamo), pero mantuvo a Santiago de Cuba y Granma en «alarma», tras el embate del huracán Melissa.

El organismo especializado en situaciones de desastre explicó que Holguín, Las Tunas y Guantánamo «no presentan una situación hidrológica compleja y están en condiciones para la recuperación».

«Se destaca la buena labor de las autoridades, medios y la población por su disciplina y solidaridad durante la preparación y respuesta al evento», agregó la nota de la Defensa Civil, que previamente orientó pasar a la «normalidad» a la provincia oriental de Camagüey.

Estas localidades del este cubano estaban en «alarma» desde el lunes.

La fase «informativa» es la primera de cuatro etapas cronológicas que las autoridades cubanas establecen para afrontar desastres naturales a la que siguen las de «alerta» (cuando la presencia ciclónica se prevé en las siguientes 48 horas), «alarma» (24 horas antes) y «recuperativa».

El huracán Melissa tocó tierra en Cuba en la madrugada del miércoles con categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson y cruzó su extremo oriental durante unas siete horas con fuertes vientos, intensas lluvias y una severa marejada ciclónica.

El Gobierno cubano no ha presentado hasta el momento una evaluación de daños, pero sobre todo las inundaciones provocaron importantes desperfectos en viviendas, infraestructura básica y en la agricultura. Por el momento, no se han comunicado víctimas mortales. EFE

