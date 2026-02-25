La defensa de Juana Rivas califica de «dantesco» que su hijo menor siga con el padre

Cagliari (Italia), 25 feb (EFE).- La defensa italiana de Juana Rivas ha calificado de «dantesco» que su hijo menor permanezca bajo la custodia de su expareja Francesco Arcuri mientras este se enfrenta a un juicio por presunto maltrato a sus hijos, un día antes de que la española y el hijo mayor de ambos declaren ante un tribunal italiano.

La abogada de Rivas en este procedimiento penal en el Tribunal de Cagliari (Cerdeña, suroeste de Italia), Virginia Dascanio, anunció asimismo que solicitarán la colocación de un biombo entre ambas partes en la audiencia de este jueves de forma que la granadina y el hijo mayor de ambos no tengan contacto visual con Arcuri.

«¿Un hombre con una denuncia puede ser considerado apto para la custodia?», cuestionó Dascanio en un encuentro con los periodistas presentes en Cagliari.

Rivas declarará mañana jueves en el proceso en el que su expareja y padre de sus hijos, el italiano Arcuri, está acusado de maltrato físico y psicológico a estos. El hijo menor de ambos vive actualmente con el padre en el municipio sardo de Carloforte.

La letrada afirmó que la relación entre ambos progenitores es muy compleja y que eso afecta a la interacción entre ellos y sus hijos.

«Hay dificultades, incluso en la comunicación, como para el día de su cumpleaños. Ahora mismo la situación es muy, muy difícil entre los dos y esto tiene un reflejo, naturalmente, en el pequeño», manifestó.

Dascanio aseguró que esta audiencia, la más relevante del proceso tras dos sesiones dedicadas a cuestiones procesales, será crucial para la española y el vástago mayor ya que «tendrá la posibilidad de ser escuchada» en la causa contra Arcuri y de responder a las preguntas de todas las partes.

«Ahora es muy importante porque habrá, naturalmente, preguntas de todas las partes: nuestras, del fiscal, del juez y de la defensa de Arcuri. Ellos responderán, y la forma en que lo hagan y las respuestas que den formarán la ‘libre convicción’ del juez, que se sumará a todas las demás evidencias probatorias del proceso. Es un momento muy, muy importante para nosotros», recalcó.

También explicó que la cuestión procesal sobre un tutor para el hijo menor en principio ya no afectará al proceso porque la defensa decidió retirar esa solicitud que provocó el aplazamiento de la primera vista: «En ese momento se creó algo de confusión donde básicamente se puso todo en duda», explicó Dascanio.

La audiencia del juicio contra Arcuri contará con la presencia de Rivas y de su hijo mayor, Gabriel, en calidad de testigos, en una causa independiente de la que tiene lugar en España y en la que se investigan acusaciones de maltrato hacia sus hijos.

Por ejemplo, de acuerdo con el escrito de la Fiscalía, el italiano les habría dirigido insultos como que «eran gusanos repugnantes como su madre, que no valían nada, llamándolos hijos de puta, gilipollas, imbéciles y otros epítetos similares». EFE

