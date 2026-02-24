La digitalización culinaria promocionará aún más la cocina dominicana

Santo Domingo, 23 feb (EFE).- En un contexto en el que varios países latinoamericanos han apostado por la digitalización de su patrimonio culinario como herramienta de promoción turística y económica, la República Dominicana presentó esta semana su nueva plataforma digital diseñada para proyectar su cocina al escenario internacional.

La iniciativa, desarrollada por la Fundación Sabores Dominicanos, busca consolidar la presencia digital de la gastronomía nacional a través de un portal que integra un recetario abierto al público, un mapa interactivo de emprendimientos y proyectos de investigación vinculados al sector.

En los últimos años, países como México, Perú y Colombia han fortalecido su posicionamiento global mediante estrategias que combinan identidad culinaria, turismo gastronómico y herramientas digitales. La propuesta dominicana se inscribe en esa tendencia regional, apostando por la tecnología como vehículo para ampliar mercados y visibilidad.

El nuevo portal, saboresdominicanos.org, incorpora un Recetario Digital de acceso libre que reúne platos tradicionales del país, con el objetivo de preservar y difundir el patrimonio culinario en un formato accesible a audiencias internacionales.

Además, presenta el GPS Gastronómico, un mapa interactivo concebido para visibilizar restaurantes y emprendimientos tanto en territorio dominicano como en comunidades de la diáspora, facilitando su conexión con potenciales consumidores y turistas.

Según datos de organismos regionales, el turismo gastronómico representa uno de los segmentos de mayor crecimiento en América Latina, impulsado por viajeros que buscan experiencias culturales auténticas vinculadas a la cocina local. En ese escenario, la digitalización se ha convertido en una herramienta estratégica para pequeñas y medianas empresas del sector.EFE

