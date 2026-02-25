La duquesa de Edimburgo y Ruto hablan en Kenia del papel de la mujer para construir paz

Nairobi, 25 feb (EFE).- La duquesa de Edimburgo, Sophie Helen Rhys-Jones, se reunió este miércoles con el presidente de Kenia, William Ruto, y hablaron sobre el papel de la mujer para lograr paz y estabilidad, informó la Embajada del Reino Unido en Nairobi.

«La duquesa de Edimburgo y el presidente Ruto se reunieron hoy y discutieron la colaboración continua en el marco de la Asociación Estratégica entre Reino Unido y Kenia, y se centraron en las mujeres que construyen la paz y la estabilidad y el papel de las mujeres como líderes», señaló la misión diplomática en su cuenta de la red social X.

Ruto publicó en la misma plataforma que el encuentro en su oficina en Nairobi sirvió para fortalecer las «excelentes relaciones» que existen entre ambos países.

«Kenia y el Reino Unido seguirán ampliando su comercio, impulsando nuevas inversiones, especialmente en la Ciudad Ferroviaria de Nairobi, impulsando el crecimiento verde y fortaleciendo la cooperación en materia de seguridad en beneficio de nuestros pueblos», agregó el presidente.

La duquesa, esposa del príncipe Eduardo, hermano menor del rey Carlos III, se reunió también con representantes de la Fundación Wangu Kanja, que se centra en promover la prevención, la protección y la respuesta para acabar con la violencia sexual en el país.

«El encuentro creó un espacio importante para compartir ideas sobre cómo abordar la violencia sexual, enfatizando que las mujeres deben ser reconocidas no sólo como supervivientes sino como líderes en la prevención de conflictos, la consolidación de la paz y la reforma de la justicia», indico esa organización en redes sociales.

Rhys-Jones estuvo el lunes y el martes pasados en la vecina Somalia, donde se reunió con el presidente somalí, Hassan Sheikh Mohamud, para promover los derechos de las mujeres y fortalecer el apoyo a las sobrevivientes de violencia sexual a raíz del conflicto en ese país africano. EFE

