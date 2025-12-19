La economía de Panamá crece un 4,2 % entre enero y septiembre impulsada por la logística

Ciudad de Panamá, 19 dic (EFE).- El producto interno bruto (PIB) de Panamá se expandió un 4,2 % en los primeros nueve meses de 2025, en comparación con el mismo lapso del año anterior, impulsado por el buen desempeño del sector logístico, el turismo y los servicios financieros, informó este viernes el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La cartera de Economía indicó que «en términos trimestrales, el PIB real creció 3,9 % interanual en el tercer trimestre de 2025, dando continuidad a la senda de recuperación iniciada a finales de 2024 (4,8 %) y fortalecida en el primer trimestre de 2025 (5,2 %). Si bien el crecimiento se moderó temporalmente en el segundo trimestre (3,4 %), la evolución reciente confirma una dinámica económica positiva y estable».

El crecimiento estuvo impulsado por los sectores de transporte, almacenamiento y correo, que registró una expansión acumulada en el tercer trimestre del 15,3,%, seguido por hoteles y restaurantes (5,9 %), actividades financieras y de seguros (5,5 %) y las actividades inmobiliarias, profesionales, científicas, técnicas y de apoyo administrativo (4,6 %).

El sector de transporte, almacenamiento y correo aportó el 45,1 % del aumento total del PIB, impulsado por la operación a plena capacidad del Canal de Panamá y el dinamismo del comercio internacional y el crecimiento del transporte aéreo y terrestre, precisó la cartera de Economía.

El sector hoteles y restaurantes fue favorecido por el aumento del número de visitantes y del gasto turístico, mientras que las actividades financieras y de seguros reflejaron la expansión del crédito, el aumento de los depósitos y mayores ingresos por comisiones en el Centro Bancario Internacional.

Asimismo, otros sectores mostraron un «crecimiento moderado pero positivo», como el de comercio al por mayor y menor (3,1 %) y la construcción (2,1 %), dijo el MEF.

Por otro lado, el sector agropecuario se contrajo en un 0,9 %, un resultado asociado principalmente a factores coyunturales en la producción y exportación de banano.

El PIB de Panamá creció un 4,4 % en el primer semestre de este año, cuando se espera que este indicador cierre con una expansión de alrededor del 4 %, muy por encima del 2,9 % de 2024 pero aún lejos del 7,3 % de 2023.

El cierre de una gran mina de cobre a finales de 2023, los efectos persistentes tras la parálisis productiva por la pandemia de 2020 y asuntos estructurales impactaron negativamente en el desempeño económico de Panamá, han explicado analistas locales y agencias de calificación de riesgo. EFE

