The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La economía de Panamá crece un 4,2 % entre enero y septiembre impulsada por la logística

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad de Panamá, 19 dic (EFE).- El producto interno bruto (PIB) de Panamá se expandió un 4,2 % en los primeros nueve meses de 2025, en comparación con el mismo lapso del año anterior, impulsado por el buen desempeño del sector logístico, el turismo y los servicios financieros, informó este viernes el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La cartera de Economía indicó que «en términos trimestrales, el PIB real creció 3,9 % interanual en el tercer trimestre de 2025, dando continuidad a la senda de recuperación iniciada a finales de 2024 (4,8 %) y fortalecida en el primer trimestre de 2025 (5,2 %). Si bien el crecimiento se moderó temporalmente en el segundo trimestre (3,4 %), la evolución reciente confirma una dinámica económica positiva y estable».

El crecimiento estuvo impulsado por los sectores de transporte, almacenamiento y correo, que registró una expansión acumulada en el tercer trimestre del 15,3,%, seguido por hoteles y restaurantes (5,9 %), actividades financieras y de seguros (5,5 %) y las actividades inmobiliarias, profesionales, científicas, técnicas y de apoyo administrativo (4,6 %).

El sector de transporte, almacenamiento y correo aportó el 45,1 % del aumento total del PIB, impulsado por la operación a plena capacidad del Canal de Panamá y el dinamismo del comercio internacional y el crecimiento del transporte aéreo y terrestre, precisó la cartera de Economía.

El sector hoteles y restaurantes fue favorecido por el aumento del número de visitantes y del gasto turístico, mientras que las actividades financieras y de seguros reflejaron la expansión del crédito, el aumento de los depósitos y mayores ingresos por comisiones en el Centro Bancario Internacional.

Asimismo, otros sectores mostraron un «crecimiento moderado pero positivo», como el de comercio al por mayor y menor (3,1 %) y la construcción (2,1 %), dijo el MEF.

Por otro lado, el sector agropecuario se contrajo en un 0,9 %, un resultado asociado principalmente a factores coyunturales en la producción y exportación de banano.

El PIB de Panamá creció un 4,4 % en el primer semestre de este año, cuando se espera que este indicador cierre con una expansión de alrededor del 4 %, muy por encima del 2,9 % de 2024 pero aún lejos del 7,3 % de 2023.

El cierre de una gran mina de cobre a finales de 2023, los efectos persistentes tras la parálisis productiva por la pandemia de 2020 y asuntos estructurales impactaron negativamente en el desempeño económico de Panamá, han explicado analistas locales y agencias de calificación de riesgo. EFE

gf/gad

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR