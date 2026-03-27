La economía paraguaya creció un 6,6 % en 2025, por encima de la meta del 6 %

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Asunción, 27 mar (EFE).- El producto interno bruto (PIB) de Paraguay creció un 6,6 % en 2025, un porcentaje superior a la meta del 6 % establecida para el año pasado y resultado del desempeño de sectores como la agricultura, los servicios y la generación de energía eléctrica, informó este viernes el banco emisor.

En 2024, el PIB paraguayo tuvo un aumento del 4,7 %.

Según el Informe de Cuentas Nacionales Trimestrales difundido esta jornada por el Banco Central de Paraguay (BCP), la economía local tuvo un crecimiento interanual del 6,2 % en el cuarto trimestre de 2025, desde el enfoque de la oferta.

Uno de los sectores que tuvo más peso en el PIB trimestral fue la agricultura, que creció un 20,8 % interanual en el cuarto trimestre de 2025, hasta acumular un aumento del 10,5 % el año pasado. Al cierre del cuatro trimestre del 2024, ese sector tuvo una contracción interanual de -4,8 %.

El emisor atribuyó el repunte de la agricultura en 2024 a «la producción récord» de maíz y mayores niveles de producción de trigo, arroz y algodón. Ese comportamiento se vio atenuado por disminuciones en el rendimiento de los cultivos de soja.

Por su parte, el sector de electricidad y agua, que incluye la producción de las represas de Itaipú y Yacyretá, que Paraguay comparte con Brasil y Argentina, cerró con un alza interanual del 13,2 % en el cuarto trimestre, lo que permitió un crecimiento acumulado del 10,9 %.

A su turno, el sector de los servicios marcó un aumento interanual del 5,7 % en el cuarto trimestre, debido, según el BCP, a los «desempeños positivos» en los servicios de intermediación financiera, a los hogares, el transporte, la actividad comercial, hoteles y restaurantes, entre otros.

El BCP proyecta para 2026 un crecimiento económico del 4,2 % y una inflación del 3,5 %.EFE

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