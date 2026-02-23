La economía ucraniana se mantiene a flote gracias a Europa pero ralentiza su crecimiento

Kiev, 23 feb (EFE).- Tras cuatro años de agresión militar rusa, la economía de Ucrania sigue centrada en sostener el esfuerzo de guerra y mantiene su estabilidad gracias al préstamo de 90.000 millones de euros para los próximos dos años acordado por la Unión Europea (UE), pero ve ralentizarse su crecimiento ante el desgaste constante que suponen los ataques rusos y la falta de nuevos estímulos económicos.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) -que también contribuye a la viabilidad del país con un crédito de 8.100 millones de dólares a desembolsar en un plazo de cuatro años- ha rebajado su previsión de crecimiento del PIB para este año del 2 % al 1,8 %, debido sobre todo al impacto negativo que está teniendo en la producción y el consumo la actual campaña de ataques aéreos rusos al sistema energético.

Rusia ha lanzado desde el comienzo de este año numerosos ataques masivos que han degradado aún más las ya muy diezmadas capacidades de generación eléctrica de Ucrania, que ha sufrido largos cortes de luz y se ha visto obligada a extender los apagones programados con los que ya racionaba el suministro ante el déficit provocado por anteriores bombardeos rusos.

El FMI coincide en su revisión a la baja con los grupos de inversiones más influyentes.

Después de contraerse un 29 % en 2022 como consecuencia de la invasión a gran escala lanzada por Rusia hace ahora cuatro años, la economía ucraniana creció un 5,3 % en 2023 y un 2,9 % en 2024.

La tendencia a la baja continúa un año más, confirmando que el efecto rebote que experimentó la economía ucraniana en el segundo año de la guerra ha comenzado a estancarse.

Factores para la ralentización

Según la consultora ucraniana GMK Center, la economía ucraniana no ha sido capaz de encontrar nuevos motores de crecimiento que mantengan el ritmo de la recuperación que experimentó en 2023.

Además, Ucrania sufre un pronunciado déficit de mano de obra debido a la movilización militar y a la emigración.

Entre los factores que apoyan el crecimiento económico, el GMK Center cita la inflación relativamente baja y la estabilidad del consumo privado, así como los numerosos programas de apoyo a las empresas y los nuevos inversores, además de la expansión constante de la industria militar y la pujanza continuada del sector agrícola.

Nada de esto sería posible, sin embargo, sin el apoyo financiero internacional, en el que tiene un papel abrumadoramente importante el crédito de 90.000 millones de euros que la UE adoptó en un acuerdo político a finales del año pasado.

Ahora pesa sobre el préstamo un posible veto de última hora de Budapest, que condiciona su puesta en marcha a que Kiev reanude el tránsito por su territorio hacia Hungría de petróleo ruso.

Estos 90.000 millones de euros deben obtenerse de la emisión de nueva deuda, después de que la UE renunciara a destinar los 210.000 millones de euros en activos rusos congelados como castigo por la invasión para seguir financiando a Ucrania.

El dinero europeo debe servir, entre otras cosas, para que Ucrania pueda seguir funcionando como Estado y pagando sueldos, pensiones y otras prestaciones públicas, en un contexto en el que prácticamente todo lo que el Estado ucraniano recauda en impuestos va a parar a financiar la defensa del país.

Acuerdos para atraer inversiones

Ucrania trabaja además para asegurarse nuevas inversiones extranjeras que le permitan relanzar y transformar su economía tanto durante la guerra como una vez haya terminado el conflicto.

La primera ministra, Yulia Sviridenko, anunció este mes que el Fondo de Inversión creado entre Ucrania y EE.UU. para la reconstrucción de Ucrania ha recibido las primeras 60 propuestas de proyectos.

Con un capital inicial de 150 millones de dólares, este fondo creado por iniciativa del presidente Donald Trump y con el que EE.UU. espera asegurarse un acceso preferencial a cambio de garantizar inversiones en Ucrania, debe servir para financiar proyectos de energía, infraestructuras, minerales críticos e innovación tecnológica.

Además, Ucrania negocia con EE.UU. y sus socios europeos una especie de «Plan Marshall» por el que Kiev espera atraer hasta 2040 hasta 800.000 millones de dólares en inversiones.

Además de crear prosperidad económica, Kiev espera con la consecución de este acuerdo que la presencia de inversiones de EE.UU. y Europa en Ucrania incentive el interés de estos actores en evitar una nueva invasión rusa una vez termine esta guerra. EFE

