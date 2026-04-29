La estatal Petroperú reitera pedido al Gobierno de créditos por 2.000 millones de dólares

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Lima, 28 abr (EFE).- El presidente de la petrolera estatal peruana Petroperú, Roger Arévalo, reiteró este martes el pedido al Gobierno nacional de un crédito de capital privado de 2.000 millones de dólares para mantener sus operaciones y evitar la paralización de dos refinerías, ante la grave crisis financiera que atraviesa y que ha llevado a que se inicie un proceso de reestructuración de sus activos.

Tras acudir a la comisión de Presupuesto del Congreso, Arévalo declaró a la prensa que el pedido puntual al gobierno del presidente transitorio, José María Balcázar, es que «se apoye con créditos de capital privado» por más de 2.000 millones de dólares, monto que la compañía necesita como capital de trabajo.

«El Ejecutivo sabe lo que tiene que hacer y lo va a hacer», afirmó Arévalo, al remarcar que es el Gobierno de Balcázar, que finaliza en julio próximo, el que tiene que tomar esta decisión de forma pronta.

El titular de Petroperú explicó que la crisis en esta empresa ha provocado que la refinería de Iquitos, en la amazónica región de Loreto, esté paralizada por falta de combustible.

«La (refinería) de Talara (la más grande del país) está por parar y la de Conchán también», dijo el funcionario en referencia a las instalaciones en la norteña región de Piura y en la de Lima.

También, advirtió que «si no tomamos medidas de emergencia, el Perú se queda sin combustible» a partir de mayo próximo.

Arévalo declaró a los legisladores peruanos que, debido al conflicto en Medio Oriente, que ha elevado el precio del petróleo y reducido su disponibilidad, los proveedores del combustible están exigiendo los pagos al contado, lo cual ha provocado una presión financiera inmediata sobre las operaciones de la petrolera estatal.

El titular de Petroperú añadió que la propuesta de financiamiento considera la participación de la banca privada, similar a una asociación público privada, con una garantía contingente del Estado peruano.

«No es un aporte directo del Estado, sino una garantía en caso de contingencia», como un desastre o evento internacional, señaló.

En su exposición ante la comisión de Presupuesto, Arévalo reveló que la deuda de Petroperú asciende a 7.899 millones de dólares hasta febrero pasado y que las pérdidas de los últimos cuatro años se elevaron a 2.500 millones de dólares.

La crisis financiera en la petrolera estatal se aceleró con la modernización de la refinería de Talara por más de 5.500 millones de dólares y en los últimos años se han planteado algunas medidas de reestructuración y reducción de costos en una de las empresas más grandes del Estado peruano. EFE

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