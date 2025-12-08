La exclusión social de las personas afro persiste en Uruguay, pese al avance en políticas

Montevideo, 8 dic (EFE).- La exclusión social de las personas afrodescendientes persiste en Uruguay, pese a contar con leyes que disponen acciones afirmativas y con políticas que reconocen su identidad y su aporte cultural, según arroja una publicación del Fondo de Población de las Naciones Unidas presentada este lunes.

Así lo destacó, en el marco de su presentación en el Palacio Legislativo de Uruguay, el sociólogo y consultor del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) Carlos Aloisio, autor de la publicación titulada ‘Ecos de la Línea de Color. Afrodescendendientes e inclusión en Uruguay’.

Respecto a una de las conclusiones principales del informe generado por el UNFPA con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Aloisio remarcó que si bien el país cuenta con diversas «políticas de identidad» centradas en visibilizar el aporte cultural de la población afro, esto no se traduce en una mayor igualdad de oportunidades.

«Hay exceso de políticas de reconocimiento y pocas de redistribución», indicó y agregó que otra de las conclusiones fue la observación de que la institucionalidad afro del país «oscila con cada gobierno» y, por ende, tiene «un mal acoplamiento» dentro del sector público.

En tanto, según el informe, las políticas que acompañan a normas como la ley de lucha contra el racismo o la que impulsa acciones afirmativas en educación y trabajo «no han logrado cerrar las brechas entre la población afrodescendiente y el resto de la sociedad».

Para Aloisio, una de las claves a futuro es «repensar» las políticas, hacerlas más eficientes y «focalizando por grupos y territorios».

A su vez, el experto dijo que sería importante que desde el sistema político, en un contexto en el que la representatividad de personas afro en cargos públicos de liderazgo no llega al 2 %, genere «incentivos» para incluir a las poblaciones afro y lograr una mayor participación.

En el marco de una presentación que contó, a su vez, con la oratoria del viceministro de Desarrollo Social, Federico Graña, y de la directora de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes de esa cartera, Leticia Rodríguez, el senador oficialista Felipe Carballo reconoció haber «peleado» por aumentar el presupuesto para las instituciones que impulsan estas políticas.

«No conseguimos plata en este presupuesto, es un dato de la realidad, pero sí dimos un paso histórico: por primera vez vamos a tener la posibilidad de hacer una medición de cuánta plata se está destinando por parte del Estado en cada uno de los organismos», explicó sobre lo alcanzado en el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto quinquenal, en cuya aprobación final aún trabaja el Parlamento. EFE

