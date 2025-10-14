La exdirigente chilena Bachelet destaca en Pekín la «historia de amistad» de China y Chile

Pekín, 14 oct (EFE).- El canciller chino, Wang Yi, mantuvo este martes en Pekín una reunión con la expresidenta chilena Michelle Bachelet, quien destacó la «larga historia de amistad» entre China y Chile.

Wang indicó que Bachelet «es una estadista de renombre mundial y una vieja amiga del pueblo chino», según un comunicado publicado por la Cancillería china.

El diplomático chino aseguró que la exdirigente «impulsó el establecimiento de una alianza estratégica integral entre China y Chile» durante sus presidencias (2006-2010 y 2014-2018).

Wang destacó las «importantes contribuciones a la búsqueda de la igualdad de género» por parte de Bachelet, quien se encuentra en China para asistir a la Reunión Mundial de Líderes sobre la Mujer, impulsada por Naciones Unidas.

«Durante su mandato como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, defendió la justicia, analizó el desarrollo de China de forma objetiva y racional, y promovió intercambios equitativos y amistosos entre ambas partes», agregó el ministro chino.

Wang lamentó asimismo que el multilateralismo «se enfrente a graves desafíos» y, aunque señaló que las Naciones Unidas necesitan una reforma, «el objetivo no es debilitar» a la institución sino «fortalecerla».

Por su parte, Bachelet declaró que «Chile fue el primer país sudamericano en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China y el primer país latinoamericano en firmar un tratado de libre comercio con China», según el comunicado de la Cancillería del país asiático.

«El alto nivel de desarrollo de las relaciones bilaterales se debe a que ambas partes defienden valores compartidos y apoyan el multilateralismo, la resolución pacífica de controversias y el liderazgo de las Naciones Unidas», aseguró la exfuncionaria. EFE

