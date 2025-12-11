La familia Agnelli anuncia negociaciones para vender los diarios La Stampa y La Repubblica

Roma, 11 dic (EFE).- La familia Agnelli, influyente dinastía industrial italiana, mantiene negociaciones para vender su grupo de comunicaciones Gedi, que incluye históricos diarios italianos como La Stampa y La Repubblica, una decisión que el Gobierno sigue de cerca y que ha suscitado la alerta de la oposición por el riesgo que suponga para la libertad de prensa.

La posibilidad de la venta de Gedi por parte de la empresa Exor, cuyo administrador delegado es John Elkann, heredero y líder del imperio Agnelli, es un rumor desde hace meses, pero ahora se ha confirmado que las negociaciones están en marcha únicamente con el grupo Antenna.

Se trata de un conglomerado editorial internacional propiedad del armador griego Theodore Kyriakou con negocios en los sectores de comunicación, transporte marítimo, finanzas e inmobiliario.

Tras informar a las redacciones de los medios implicados (además de los periódicos citados al grupo también pertenecen la web de noticias HuffPost y las emisoras de radio Deejay o Capital), el diario La Stampa no salió este jueves a la venta y el resto de rotativos evalúan movilizaciones.

Representantes del grupo editorial comunicaron a los consejos editoriales de La Repubblica y La Stampa que las negociaciones «se encuentran en una fase avanzada y que la venta debería concluir en enero de 2026».

Pero, según medios italianos, el grupo griego ya ha dejado claro que no está interesado en La Stampa y que la opción que se plantea a la redacción es que el equipo directivo de Gedi trabaje junto a Antenna en las próximas semanas para determinar qué hacer con el periódico, mientras continúan las negociaciones para la venta de La Repubblica, los otros periódicos online y las emisoras de radio.

Los propietarios informaron al Consejo Editorial de La Stampa, fundado en Turín en 1867 y que ha sido propiedad de la familia Agnelli desde la década de 1920, que hay conversaciones en curso para decidir quién podría adquirir el periódico.

Las más avanzadas en este momento son con NEM, una empresa creada por empresarios del Véneto (noreste) que en 2023 ya compró un grupo de periódicos del noreste de Gedi.

«La información que circula sobre la venta del grupo Gedi es alarmante. Compartimos las preocupaciones expresadas por los comités de redacción», declaró Elly Schlein, la secretaria de la mayor formación en la oposición, el Partido Demócrata (PD).

«Tras años de decisiones financieras que han debilitado progresivamente la empresa, hoy se llega a la venta a un sujeto extranjero que no ofrece garantías sobre el empleo, las perspectivas futuras, la calidad y el pluralismo de la información», añadió.

Schlein expresó su preocupación «por los riesgos de debilitamiento o incluso desmantelamiento de un baluarte fundamental de la democracia, basado en cabeceras que han marcado la historia del periodismo italiano y que representan un patrimonio único también por su arraigo territorial».

«No es posible permanecer en silencio ante todo esto. No hay certezas sobre las intenciones del potencial comprador», insistió.

El Gobierno de la ultradrechista Giorgia Meloni sigue la operación y su secretario de Estado para la Información y los Medios, Alberto Barachini, ha convocado a una reunión a los dirigentes de Gedi y los consejos de redacción de La Stampa y La Repubblica. EFE

