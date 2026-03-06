La farmacéutica brasileña EMS compra Medley, división de genéricos de Sanofi

1 minuto

São Paulo, 6 mar (EFE).- El Grupo EMS, un importante conglomerado farmacéutico brasileño, anunció este viernes la compra de Medley, una de las principales marcas de genéricos de Brasil, que era propiedad de la francesa Sanofi.

El monto de la transacción no fue divulgado, pero, según el diario ‘Valor Econômico’, asciende a 3.600 millones de reales (unos 683 millones de dólares).

EMS valoró en un comunicado que Medley aporta una marca con «sólida reputación» en el mercado brasileño, que le permitirá ampliar su oferta en el segmento de genéricos.

La operación está condicionada a su aprobación por parte de las autoridades antimonopolio y, hasta entonces, Medley seguirá siendo gestionada por Sanofi.

Al finalizar la operación, las marcas EMS y Medley y las operaciones de ambas empresas continuarán separadas, según el comunicado.

El vicepresidente de EMS, Marcus Sanchez, afirmó en una rueda de prensa que la fusión «no ocasiona» una concentración del mercado «excesivamente relevante».

Actualmente, EMS controla entre el 23 % y 24 % del mercado brasileño, y Medley aporta en torno a un 7 % y 8 % adicional, según las cifras que aportó el ejecutivo.EFE

mp/adm/gpv