La Fed se reúne con expectativas de otro recorte de tipos del 0,25 % pese a cierre Federal

3 minutos

Washington, 28 oct (EFE).- El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal inició este martes su reunión de dos días sobre política monetaria entre los pronósticos casi unánimes de que recortará los tipos de interés en otro cuarto de punto ante el debilitamiento del empleo y pese a la falta de datos macroeconómicos motivada por el cierre del Gobierno Federal.

Desde que el pasado 1 de octubre la falta de acuerdo político entre republicanos y demócratas en el Senado activara la suspensión federal, casi una decena de indicadores -entre ellos, la balanza comercial de agosto, el PIB del tercer trimestre o diferentes datos del mercado laboral en septiembre- han quedado sin publicar, dejando al organismo casi a ciegas.

Pero incluso ante ese panorama la mayoría de analistas da por hecho que la reunión que concluye este miércoles decidirá otro recorte del 0,25 %, idéntico al que ya realizó en su anterior junta de septiembre, cuando dejó el referencial en una horquilla entre 4 y el 4,25 %.

Muchos economistas, así como la mayoría de miembros del FOMC, según el último resumen de proyecciones de la Fed, creen el nivel adecuado para el precio del dinero para final de año estaría en un rango entre el 3,5 y el 3,75 %, 50 puntos básicos por debajo del actual, aunque el persistente cierre federal pone ahora algo más en duda otro posible recorte en diciembre.

«Una rebaja de 25 puntos básicos parece prácticamente inevitable el 29 de octubre, dadas las preocupaciones en torno al mercado laboral», asegura el economista jefe de MFS Investment Management, Erik Weisman, que apunta que, pese a la ausencia de datos importantes para analizar, la Fed ha decidido por el momento centrarse «en la debilidad de las nóminas».

Weisman cree que la entidad tiene ante sí la misión de resolver la aparente «desconexión entre la debilidad del mercado laboral y el robusto gasto», un enigma «que puede ser especialmente difícil de desentrañar a corto plazo, dado que aún no está claro si la Fed dispondrá de suficientes datos macroeconómicos de alta calidad ofrecidos por el Gobierno para el 10 de diciembre», fecha en la que está prevista su última junta del año.

En cambio, los analistas de la firma de ‘fintech’ Ebury se muestran convencidos de que habrá dos recortes antes de que acabe el año.

«Antes del cierre federal pronosticábamos dos recortes más por parte de la Fed este año, uno en octubre y otro en diciembre, un posicionamiento que no hemos cambiado dada la falta de datos», explican en un comunicado.

«En nuestra opinión, la situación del mercado laboral estadounidense justifica claramente la necesidad de bajar los tipos de interés nuevamente, pero los riesgos al alza de la inflación exigen hacerlo con cautela», añade Ebury en relación al alza persistente de los precios (la inflación fue del 3 % interanual en septiembre), que sigue por encima del 2 % que se marca como meta la Fed. EFE

asb/dte/rcf