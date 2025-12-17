La Fiscalía indonesia acusa a sospechosos de planear robo y asesinar a Matilde Muñoz

Lombok (Indonesia), 17 dic (EFE).- La Fiscalía indonesia acusó este miércoles a dos sospechosos del presunto asesinato de Matilde Muñoz en Lombok (Indonesia) de planear robar a la española y de matarla, en el arranque del juicio en la turística isla.

«El 1 de julio los sospechosos se encontraron en un restaurante de Senggigi (zona de playa de Lombok) para planear el robo en la habitación de Matilde», dijo hoy la Fiscalía, que añadió que esa misma madrugada, sobre las 3.30 ya del día 2 de julio (20.30 GMT), entraron en el cuarto de la española en el hotel Bumi Aditya para robarla y la mataron cuando despertó.

«El sonido de un altavoz de una mezquita despertó a Matilde», añadió la Fiscalía, indicando que fue cuando los sospechosos, Suhaeli -conocido como «Eli»- y Heri Ridwan -«Geri»-, empleado y exempleado del establecimiento, asfixiaron y golpearon con violencia a la mujer, que entonces tenía 72 años, hasta matarla. EFE

