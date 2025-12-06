La Fiscalía paraguaya acusa de homicidio al líder del Clan Rotela por un motín en 2021

Asunción, 6 dic (EFE).- La Fiscalía de Paraguay acusó de presunto homicidio a Armando Rotela, el líder del Clan Rotela, una organización que las autoridades locales vinculan con el narcotráfico, por un motín ocurrido en febrero de 2021 en la cárcel de Tacumbú, de Asunción, donde ocho internos fueron asesinados y más de veinte guardias fueron tomados como rehenes.

La acusación, que también alcanzó a ocho miembros de esa organización, fue planteada por los presuntos delitos de «homicidio doloso, toma de rehenes, motín de internos, asociación criminal, todos ellos en calidad de autores», indicó este sábado el Ministerio Público en un comunicado.

Asimismo, el ente investigador pidió a un juzgado penal de garantías «la elevación del caso a juicio oral y público».

El Ministerio Público indaga los hechos ocurridos el 16 y 17 de febrero de 2021 cuando se desencadenaron incidentes en Tacumbú tras la decisión de trasladar a un interno a otro centro, lo que generó «descontento» en un grupo de reclusos integrantes del Clan Rotela.

La investigación fiscal señala, según la nota, que los ocho procesados, bajo el mando de Rotela, incendiaron colchones y causaron destrozos para iniciar «un motín que derivó en la toma de al menos veinte agentes penitenciarios como rehenes».

«Rotela habría impartido órdenes directas para la ejecución de varios internos, quienes fueron atacados con armas blancas, decapitados en algunos casos», sostiene la Fiscalía.

En febrero de 2021, la entonces ministra de Justicia, Cecilia Pérez, aseguró que el motín fue una reacción contra el traslado de un recluso tras detectarse un supuesto plan de fuga que hubiera permitido escapar a varios internos.

Cuando ocurrió el motín, la cárcel de Tacumbú era una de las más grandes y superpobladas de Paraguay. EFE

