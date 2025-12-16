La Fiscalía pide juicio contra Sarkozy y Carla Bruni por intentar presionar a un testigo

París, 16 dic (EFE).- La Fiscalía francesa anunció este martes que solicitó enviar a juicio al expresidente Nicolas Sarkozy y a su esposa, Carla Bruni, entre otros, por presuntas presiones a un testigo clave del caso de la financiación libia de su campaña electoral de 2007, por el que el exmandatario fue condenado a 5 años de cárcel.

El cargo que se imputa a la antigua pareja presidencial es el de asociación ilícita con el fin de cometer un delito de estafa en banda organizada y en el caso de Sarkozy se añade otro de receptación de soborno de testigos, según informó la Fiscalía Nacional Financiera en un comunicado.

Las presiones que se investigan fueron contra el intermediario francolibanés Ziad Takieddine, marchante de armas que falleció el 23 de septiembre pasado en Beirut, para que se desdijera de su testimonio.

Además de Sarkozy y Bruni, la Fiscalía solicitó también enviar a juicio a la conocida periodista del corazón Michèle Marchand, alias ‘Mimi’ y también llamada ‘la papisa de los paparazzi’, que es amiga personal del expresidente y una importante donante de su partido.

Takieddine había acusado a Nicolas Sarkozy de haber financiado ilegalmente su campaña presidencial de 2007 con dinero del régimen libio de Muamar al Gadafi.

En esa operación él había sido intermediario, según declaró a los jueces, entregando en persona cinco millones de euros en efectivo entre finales de 2006 y comienzos de 2007.

Lo desmintió después en una entrevista grabada en noviembre de 2020 en Beirut, que fue emitida por el canal de televisión BFMTV y por la revista Paris Match.

Se achaca a Sarkozy y a su entorno haber orquestado una campaña para tratar de exculpar de manera fraudulenta al que fuera presidente de Francia entre 2007 y 2012.

La petición de juicio por parte de la Fiscalía es un nuevo varapalo judicial para el exmandatario, dentro de una larga lista de causas ya juzgadas o pendientes.

En la causa principal que examinó la financiación libia de su campaña de 2007 fue ya condenado en primera instancia, el pasado 25 de septiembre, a cinco años de cárcel, si bien solo pasó en prisión tres semanas antes de que se le concediera la libertad condicional.

El juicio en apelación está previsto el próximo año.

En su carrera electoral de 2012, en la que perdió frente al socialista François Hollande, también se encontraron irregularidades -una trama falsa de facturas para financiar actos proselitistas- y ello le valió una pena, ya en firme, de medio año de cárcel.

También fue condenado por corrupción y tráfico de influencias, a otro año de cárcel exento de cumplimiento, por las escuchas interceptadas por la Policía para intentar obtener informaciones de un magistrado sobre otra investigación judicial que tenía abierta.

Aparece igualmente en denuncias sobre la posible corrupción en la atribución del Mundial de fútbol de 2022 a Catar y se le investiga por presunto tráfico de influencias con un grupo de presión ruso en 2020, entre otros casos. EFE

