La flotilla de ayuda a Cuba se convierte en «convoy» y llegará a La Habana el 21 de marzo

2 minutos

Austin (Texas), 19 feb (EFE).- La iniciativa ‘Nuestra América’, organizada por una coalición de movimientos internacionales para llevar ayuda humanitaria a Cuba, pasará de ser una flotilla a un convoy por «aire, mar y tierra» que tiene previsto llegar a La Habana el 21 de marzo, anunciaron este jueves sus organizadores.

El convoy entregará «alimentos medicinas, suministros médicos y bienes esenciales» y convergerá en el Malecón de la Habana, según explicaron en un comunicado.

Delegaciones internacionales de la iniciativa, integrada por «movimientos sindicalistas, diputados, organizaciones humanitarias y figuras públicas» están ya organizando puntos de recogida, la adquisición de suministros esenciales y la logística del viaje, agregó la nota.

Varias figuras políticas progresistas han dado ya apoyo a la flotilla, incluyendo Greta Thunberg, la joven activista ambiental sueca que participó en la flotilla Sumud hacia Gaza y la congresista estadounidense de origen palestino Rashida Tlaib.

«Estados Unidos está cometiendo en este momento un acto brutal de castigo colectivo contra el pueblo cubano», señaló Thunberg en el comunicado.

«Apoyo este convoy a Cuba (…) porque la solidaridad internacional es la única fuerza lo suficientemente poderosa como para hacer frente a figuras imperiales como Trump y Netanyahu», añadió.

La iniciativa se inspira en la flotilla Sumud, que intentó llevar ayuda a Gaza, en medio de la ofensiva militar del Ejército israelí. Varios organizadores de esta misión a Cuba participaron previamente en la flotilla hacia los territorios palestino.

La ONU expresó la semana pasada su preocupación por la creciente escasez de combustible en Cuba y su impacto en la población y adelantara que la ONU está trabajando con el Gobierno cubano para «brindar mayor apoyo» a la isla.

Cuba se encuentra en la situación más delicada en los últimos 67 años, cuando Washington impuso un embargo a la isla.

Tras la intervención militar de EE.UU. en Venezuela del 3 de enero, el Gobierno del presidente Donald Trump logró el bloqueo delos envíos de crudo y gasolina a la isla desde Caracas, dejando a Cuba sin este aliado esencial.

A continuación, EE.UU. amenazó con imponer sanciones adicionales a los países que suministren crudo o derivados a la isla.

Para afrontar la situación, el Gobierno de Cuba implementó un plan de emergencia que dejó la sanidad y el transporte en servicios mínimos, racionó severamente el combustible y aplicó restricciones en múltiples sectores, incluido el educativo. EFE

aaca/rcf