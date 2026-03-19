La flotilla española Rumbo a Cuba prevé partir en mayo con ayuda fotovoltaica para la isla

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Madrid, 19 mar (EFE).- Una nueva flotilla humanitaria, bautizada Rumbo a Cuba, prevé dirigirse en mayo a la isla con equipamiento fotovoltaico para instituciones sanitarias del país y un llamamiento a su vez en contra del bloqueo económico al que lo tiene sometido Estados Unidos.

La iniciativa, presentada este jueves a las puertas del Congreso de los Diputados en Madrid, está impulsada por organizaciones sociales, sindicales y políticas españolas de distintos espacios, y abierta a quienes quieran sumarse hasta entonces.

La flotilla en sí, a bordo del velero Astral de Open Arms, será simbólica, señaló ante la prensa el fundador y director de esa ONG, Óscar Camps. El grueso de la ayuda humanitaria está previsto que parta desde México, donde el transporte del material podría cubrirse en apenas un día y medio.

«Tanto en Cuba como en Gaza estamos viendo cómo las consecuencias de los bloqueos inhumanos los paga el pueblo con su bienestar, con su salud y con sus vidas. Por ello, al igual que nos hemos implicado en la Global Sumud Flotilla de Gaza, desde Open Arms nos sumamos a la iniciativa Rumbo a Cuba con la idea de aportar nuestra experiencia en misiones humanitarias internacionales para ayudar a romper el bloqueo sobre la isla», sostuvo Camps.

El material busca fortalecer la resiliencia energética de instituciones sanitarias cubanas y en concreto del Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez de La Habana. Aunque está previsto que el barco parta de Barcelona, no tiene aún fijado ni el recorrido ni la fecha de partida.

Tampoco puede anticipar su duración: «Está en función de la meteorología, del estado de la mar y del contexto político en el que nos encontremos. (…) Por lo menos lo intentaremos. Si luego lo conseguimos o no lo conseguimos será cuestión política, quizás, pero no por nuestro interés y por nuestra determinación», añadió Camps.

El volumen de la ayuda dependerá del éxito que recaude esta convocatoria humanitaria, pero su objetivo mínimo es poder garantizar la energía fotovoltaica en la unidad de cuidados intensivos de dicho hospital de La Habana.

La crisis energética cubana se explica por la conjunción de un factor estructural -un sistema energético profundamente obsoleto- y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero iniciado en enero por Estados Unidos. En este contexto, la isla ha experimentado ya seis apagones nacionales (y otros parciales) desde octubre de 2024.

«Estamos cansados de ver cómo la energía se utiliza como herramienta de destrucción de los pueblos, como herramienta bélica. La energía tiene que ser un derecho que preserve derechos humanos en La Habana, en Cuba y en todas partes», añadió este jueves José Vicente Barcia, integrante de la Cooperativa Ecooo Revolución Solar, que también participa en esta campaña.

No se puede seguir permitiendo, según añadió, «que el contexto internacional pivote en torno al control geoestratégico de la energía y que eso justifique la violación de derechos humanos, el comienzo de las guerras».

Esta flotilla no es la única que ha puesto su mirada en Cuba. La misión internacional Convoy Nuestra América prevé salir este jueves desde el puerto de Progreso, en el estado mexicano de Yucatán, con varias toneladas de alimentos, medicamentos, productos de higiene y paneles solares. EFE

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