La Flotilla Global Sumud para Gaza aplaza su partida de Barcelona al 12 de abril

2 minutos

Estambul, 26 feb (EFE).- La Flotilla Global Sumud partirá desde Barcelona dos semanas más tarde de lo previsto — el próximo 12 de abril — para intentar romper el bloqueo naval de la Franja de Gaza, anunció este jueves en Estambul la organización humanitaria islamista IHH, que coordina la participación turca en la iniciativa.

Inicialmente, la salida estaba prevista para el 29 de marzo próximo desde el puerto de la capital catalana.

El convoy marítimo, compuesto por decenas de embarcaciones, se ampliará gradualmente con la incorporación de barcos procedentes de otros puertos del mar Mediterráneo.

Se estima que en total participarán más de cien barcos, con delegaciones de unos 50 Estados y participantes individuales de 150 países, sumando miles de personas, señaló IHH en un comunicado.

La misión no solo transportará ayuda humanitaria, sino que también pretende trasladar a Gaza más de un millar de médicos y enfermeros, además de equipos de construcción, abogados e investigadores de crímenes de guerra, indicó la nota.

La flotilla inició su primera travesía con 20 embarcaciones desde Barcelona en septiembre pasado, llegando a contar con hasta 40 barcos durante el trayecto hacia Gaza.

Israel interceptó las naves entre el 2 y el 3 de octubre en aguas internacionales y detuvo a un total de 473 tripulantes, que posteriormente fueron deportados a sus respectivos países.

Lo mismo ocurrió con los 145 participantes de los nueve barcos de la flotilla ‘Libertad-Thousand Madleens’, que se aproximó una semana más tarde a Gaza. Desde octubre pasado rige allí un frágil alto el fuego, a la espera de que Hamás sea desarmada y puedan iniciarse los trabajos de reconstrucción de la Franja palestina.

Más de 71.000 palestinos, entre ellos muchos civiles, murieron en los ataques de Israel contra Gaza y las posiciones de Hamás, en respuesta a la ofensiva terrorista del 7 de octubre de 2023, cuando unos 1.200 israelíes fueron asesinados y unos 250 secuestrados. EFE

iut/jk/jgb