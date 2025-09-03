The Swiss voice in the world since 1935

La forense argentina Mercedes Salado asesorará la búsqueda de desaparecidos en Siria

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ginebra, 3 sep (EFE).- La forense argentina Mercedes Salado formará parte del consejo asesor de la Institución Independiente para las Personas Desaparecidas en Siria, creada en 2023 por la ONU para buscar a decenas de miles de personas que continúan en paradero desconocido en el país tras años de guerra civil y represión.

El primer consejo asesor de la institución estará compuesto por seis representantes de víctimas, tres de la sociedad civil siria y expertos internacionales, la propia Salado y el egipcio Hanny Megally, también miembro de la comisión de investigación de la ONU para Siria.

La argentina es directora para Eurasia y Oriente Medio del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que ya lleva una década asistiendo a la búsqueda de desaparecidos en Siria.

Según señaló la institución en un comunicado, se recibieron 250 solicitudes para formar parte del consejo y la selección final siguió un proceso transparente y participativo.

«Representa un paso significativo para garantizar que las voces de las familias, los supervivientes y la sociedad civil no solo sean escuchadas, sino que respalden activamente los esfuerzos de la institución», destacó su directora, la mexicana Karla Quintana.

Los miembros del consejo desempeñarán mandatos de cuatro años no renovables. EFE

abc/lar

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR