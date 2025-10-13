La Fuerza Armada de Venezuela incauta tres embarcaciones de «interés criminalístico»

Caracas, 13 oct (EFE).- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela incautó tres embarcaciones de «interés criminalístico» en el estado de Zulia (oeste, fronterizo con Colombia), informó este lunes el comandante estratégico operacional de la institución militar, Domingo Hernández Lárez.

A través de Instagram, el jefe militar indicó que, durante labores de patrullaje y reconocimiento, efectivos de la FANB hallaron un «campamento clandestino» usado como «astillero para la reparación y construcción de embarcaciones artesanales».

Además, se incautaron ocho envases plásticos, con 200 litros de gasolina cada uno, así como 22 tambores para el almacenamiento de resina, siete rollos de fibra de vidrio, 30 tablas de madera y otros materiales.

De acuerdo a Hernández Lárez, que no informó si hubo detenidos, el procedimiento fue enviado a la Fiscalía.

Este hallazgo se hizo en el marco de la operación Relámpago del Catatumbo, un despliegue militar de Venezuela en los estados fronterizos con Colombia, Zulia y Táchira, para combatir el narcotráfico y la violencia en esta zona.

La FANB ha destruido varios campamentos logísticos usados para la construcción de embarcaciones destinadas al tráfico de drogas, como el pasado agosto, cuando Hernández Lárez informó sobre el hallazgo de un sitio en el estado de Delta Amacuro (este).

En este campamento, se encontraron e incineraron 30.000 litros de diésel, 820 litros de resina para fibra de vidrio, tubos plásticos de diferentes medidas y planos para hacer moldes de embarcaciones, entre otros materiales, detalló el jefe militar.

En las últimas semanas, las fuerzas armadas de Estados Unidos han destruido en el Caribe cinco lanchas procedentes de Venezuela, con la muerte de sus 21 tripulantes, y a las que Washington acusaba de estar transportando drogas con destino a su territorio. EFE

