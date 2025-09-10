The Swiss voice in the world since 1935

La gira de Alejandro Sanz llegará en 2026 a Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Argentina

Redacción Internacional, 10 sep (EFE).- Alejandro Sanz llevará su gira ‘¿Y Ahora Qué?’ a Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Argentina en 2026, tras acabar la fase mexicana, que comenzó el 3 de septiembre y se desarrollará hasta el 29 de octubre.

El cantante español ofrecerá un total de 25 conciertos en México y a partir de febrero de 2026 la gira se trasladará a Sudamérica.

El día 13 de febrero será la primera cita de esa segunda parte de la gira, en Bogotá, y de ahí saltará a Quito (día 19) y Guayaquil (21), las dos citas ecuatorianas.

En Lima recalará el 25 de febrero y en Santiago de Chile el 28, antes de viajar a Argentina, donde tiene previstos tres conciertos, en Rosario (4 de marzo), Buenos Aires (6) y Córdoba (8).

Con su disco ‘¿Y Ahora Qué?’, que da título a la gira, ha superado los 120 millones de escuchas en las diversas plataformas digitales.

A sus 56 años, Alejandro Sanz es el artista español con el mayor número de premios Grammy, con 22 Latin Grammy y 4 Grammy. Y desde su debut en 1991 ha vendido más de 25 millones de discos. EFE

