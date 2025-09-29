La Global Sumud Flotilla se detiene en altamar tras detectar una fuga en uno de sus barcos

3 minutos

Argel, 29 sep (EFE).- La Global Sumud Flotilla compuesta por más cuarenta barcos que zarparon desde España, Túnez, Italia y Grecia, con el fin de entregar ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, se detuvo este lunes en altamar tras detectar una fuga en la sala de máquinas en su barco «Johnn M», según informaron los organizadores en un comunicado.

La misión explicó que la situación «no pudo resolverse en el mar» y que el buque «no puede continuar» su travesía hacia la franja de Gaza, por lo que sus participantes han sido trasladados «sanos y salvos» a otro buque, a la espera de que sean reasignados a otras embarcaciones, mientras que otros «serán llevados a tierra».

«Agradecemos a la Media Luna Roja, en coordinación con el Gobierno turco, por facilitar el regreso seguro de los participantes y por entregar ayuda humanitaria adicional a la flotilla», declaró la misión.

La Flotilla, compuesta en un principio por más de cincuenta barcos, continuará finalmente con en torno a cuarenta naves por la retirada de algunas de ellas debido a problemas técnicos, como «Familia», en el que viajaban los miembros del comité directivo de la Global Sumud Flotilla que fueron reubicados.

La página de rastreo de la Flotilla reflejaba la mañana del lunes 47 barcos geolocalizados, de los 42 navegaban en aguas internacionales a la altura de Alejandría, en Egipto.

Desde su primera salida a principios de septiembre desde costas españolas, la flotilla integrada por 500 voluntarios de 48 países – entre ellos 50 ciudadanos españoles- ha afrontado diversos retrasos debido a problemas logísticos y técnicos, además de haber sufrido múltiples ataques con drones durante su travesía.

Los organizadores de la iniciativa aseguraron que este nuevo contratiempo «no causará retrasos significativos a la misión», cuya llegada a las costas gazatíes -según informaron este lunes- está prevista en «tan solo cuatro días».

La noche del martes la flotilla informó de que se encontraba a 366 millas (589km) de la franja palestina.

La misión marítima advirtió que se acerca a la «zona de alto riesgo» y solicitó la «protección preventiva» de los Estados para alcanzar la Franja de Gaza al defender su expedición como una «acción no violenta impulsada por la sociedad civil».

Tras reiteradas alertas por parte de los integrantes de la flotilla, el Gobierno español envió como apoyo el buque de acción marítima (BAM) Furor, que zarpó este viernes del puerto de Cartagena (Murcia -este de España-), y que alcanzará a la flotilla en los próximos días, según la organización.

El Gobierno italiano también autorizó dos naves militares, para asistir a los barcos de la flotilla en caso de necesidad, tras haber propuesto entregar la ayuda humanitaria en la isla de Chipre para transportarla posteriormente a Gaza, opción que la flotilla rechazó.

De forma paralela, un convoy con una decena de barcos partió este sábado desde Italia para unirse a la conocida como Flotilla de la Libertad, que desde 2008 ha impulsado una decena de misiones incluida la de 2010, cuando murieron diez activistas en el asalto israelí al buque «Mavi Marmara».

La Flotilla de la Libertad anunció este domingo una nueva misión que partirá el próximo 1 de octubre desde un país del Mediterráneo que no quisieron concretar «por motivos de seguridad». EFE

