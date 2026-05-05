La gobernadora de Puerto Rico niega supuesto esquema corrupto para obtener votos de presos

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San Juan, 5 may (EFE).- La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, negó este martes su implicación en un supuesto esquema de fraude para obtener votos de los presos a cambio de droga, como señala un reportaje del medio estadounidense ProPublica.

«Rechazo toda alegación que se me pretenda imputar sobre actos contra la ley, como la publicación difamatoria en un medio nacional sobre alegados esquemas durante el pasado cuatrienio y que ahora se quiera adjudicar a mi campaña. Esto es un intento de aquellos que quieren mancillar mi reputación y no lo conseguirán», aseguró la mandataria en declaraciones escritas.

Según ProPublica, los líderes de la pandilla carcelaria conocida como Los Tiburones vendían drogas a los reclusos no solo por dinero, sino también por sus votos, específicamente para González Colón, quien es republicana y apoya al presidente Donald Trump.

Cuatro personas con conocimiento del caso indicaron a ProPublica que los investigadores habían reunido «pruebas contundentes de fraude electoral que implicaban tanto a reclusos como a personal penitenciario y estaban trabajando para determinar si González Colón o su campaña estaban involucradas», señala el reportaje.

Sin embargo, el informe periodístico alega que, tras la elección de Trump, el Departamento de Justicia de Estados Unidos frenó esa investigación acerca de un presunto esquema de entrega de drogas a reclusos en Puerto Rico a cambio de votos en 2024.

González Colón afirmó que «las alegaciones de intervenciones indebidas que se señalan en el reportaje son completamente falsas» y que cualquier investigación federal, en caso de que exista, debe ser anterior a su Administración.

«Durante mi carrera y en mis campañas políticas hemos combatido la corrupción, actuado en contra de ella y presentado iniciativas para combatirlas y sobre todo hemos respetado los procesos democráticos», subrayó la gobernadora.

No obstante, la máxima autoridad ejecutiva de Puerto Rico reconoció que se reunió durante la campaña de 2024 con familiares de presos interesado en su rehabilitación y reinserción a la sociedad, e indicó que solo lo hizo como parte del proceso de escuchar «a todos los sectores de la población».

«La mejor evidencia es que durante la primaria electoral del 2024, la población correccional votó abrumadoramente en contra de esta servidora y a favor del exgobernador Pedro Pierluisi», aseveró la funcionaria.

González Colón recordó que, además, rechazó la petición que le hicieron familiares de presos para que se quedara en su cargo la entonces secretaria de Corrección, Ana Escobar.

En diciembre de 2024, un mes después de que González Colón ganara las elecciones, un gran jurado federal emitió acusaciones contra 34 personas por trasiego de drogas en las cárceles de la isla.

Las denuncias incluyeron cargos por distribuir narcóticos, lavado de dinero y posesión de armas de fuego. El esquema de votos por drogas, no por dinero, es descrito en las alegaciones presentadas por la fiscalía, pese a que no se presentó ningún cargo criminal en este caso. EFE

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