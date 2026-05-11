La guerra empieza a inclinarse a favor de Ucrania, afirma la jefa de la diplomacia europea

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La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, declaró este lunes que las «dinámicas» de la guerra en Ucrania están cambiando a favor de Kiev, mientras Rusia sufre bajas récord y ataques contra instalaciones petroleras clave.

«Las pérdidas récord en el campo de batalla de Moscú, los ataques ucranianos en profundidad contra Rusia y la reducción del desfile militar de Moscú son cosas que demuestran que las dinámicas de la guerra están cambiando», afirmó Kallas tras una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la UE.

«Ucrania está en una posición mucho mejor que hace un año (…) pero, por supuesto, no hay tiempo para la autocomplacencia», aseguró.

El presidente ruso, Vladimir Putin, sugirió durante el fin de semana que la guerra en Ucrania «se encamina a su fin» tras más de cuatro años de derramamiento de sangre.

«Creo que la impresión general es que Putin está en una posición más débil que nunca antes», aseguró Kallas.

Este mismo lunes la Unión Europea volvió a imponer sanciones a Rusia, en este caso a 23 instituciones estatales y funcionarios responsables de la «deportación ilegal sistemática» de niños ucranianos.

Desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, Moscú ha sido acusada de trasladar forzosamente a unos 20.000 niños desde zonas de Ucrania ocupadas por su ejército.

«Robar niños no es algo accidental. Es una política deliberada de Rusia, un ataque calculado contra el futuro de Ucrania», declaró Kallas.

Las sanciones —que incluyen la congelación de activos y prohibiciones de viaje— fueron aprobadas por los 27 países de la UE en coordinación con Canadá y Reino Unido, que también anunciaron medidas similares el lunes.

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