La Habana afirma que las presiones de EEUU a Venezuela «repercuten negativamente» en Cuba

La Habana, 12 dic (EFE).- La Habana denunció la «violación grave» del derecho internacional que supuso la confiscación de Estados Unidos de un petrolero cerca de las costas de Venezuela y reconoció que las presiones sobre Caracas «repercuten negativamente» sobre Cuba.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba afirmó en una declaración que el asalto marítimo fue un «acto de piratería y terrorismo marítimo» que se inscribe en «la escalada de los Estados Unidos para impedir el legítimo derecho de Venezuela a utilizar y comercializar libremente sus recursos naturales con otras naciones, incluidos los suministros de hidrocarburos a Cuba».

«Estas acciones repercuten negativamente en Cuba y recrudecen la política de máxima presión y asfixia económica de los Estados Unidos, con un impacto directo en el sistema energético nacional y, por consiguiente, en la vida diaria de nuestro pueblo», argumentó la declaración.

A juicio de la Cancillería cubana, el apresamiento del petrolero es un «acto evidente» de «aplicación del corolario Trump de la Doctrina Monroe», en referencia al postulado que defiende que América latina pertenece al área de influencia de Washington.

Además, agregó la declaración, esta acción «transgrede la proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz» y precisa, en consecuencia, una «condena universal».

El Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que ya en el primer mandato del presidente de EE.UU., Donald Trump, se adoptaron medidas para obstaculizar el libre comercio de los recursos petroleros venezolanos y se persiguió a los barcos que transportaban combustible» a Cuba.

«Esta situación persiste y se agrava ahora con el uso de la fuerza militar para intentar imponer su dominio sobre Nuestra América», lamentó la Cancillería.

Alrededor de un tercio del petróleo que precisa Cuba proviene de Venezuela, quien se lo suministra principalmente a cambio de servicios profesionales (médicos, profesores y otros profesionales). No se ha confirmado que el petrolero asaltado tuviese Cuba como destino.

La falta de divisas de Cuba para importar combustibles es una de las principales razón detrás de los prolongados apagones diarios que sufre la isla, de más de 20 horas diarias en amplias regiones del país en la actualidad. EFE

jpm/jrh