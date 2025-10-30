La haitiana Yanick Lahens gana el gran premio de novela de la Academia francesa

París, 30 oct (EFE).- La haitiana Yanick Lahens se alzó este jueves como ganadora del gran premio de novela que entrega cada año la Academia francesa, por ‘Passagères de nuit’.

El premio, que junto al Goncourt -que es el más conocido- o el Femina, figura entre los galardones más importantes de la narrativa en la lengua de Molière, se decidió en tres rondas de votación.

En la última, Lahens (Puerto Príncipe, 1953) se impuso por 11 votos frente a los 10 que cosechó la francesa Pauline Dreyfus, quien aspiraba a este reconocimiento por ‘Un pont sur la Seine’.

Completaba la lista de aspirantes al galardón, que fue creado en 1914 y que cuenta con una recompensa económica de 10.000 euros, el también francés Alfred de Montesquiou, por la novela ‘Le crépuscule des hommes’.

‘Passagères de nuit’ cuenta las vidas de dos mujeres de distintas épocas unidas por la memoria y la herencia de la esclavitud.

A través de sus viajes entre Haití y Nueva Orleans, la novela retrata su lucha por la libertad y la dignidad frente a la violencia, el patriarcado y el peso de la historia.

El año pasado, el gran premio de novela de la Academia francesa fue para el francovenezolano Miguel Bonnefoy, por ‘Le Rêve du jaguar’.

El próximo martes se dará a conocer al ganador del Goncourt 2025, con Emmanuel Carrère entre los cuatro finalistas. EFE

