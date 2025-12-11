La huelga general deja decenas de vuelos cancelados y un aeropuerto casi vacío en Lisboa

Lisboa, 11 dic (EFE).- Vuelos cancelados, mostradores de facturación vacíos y una significativa reducción de pasajeros son el paisaje que deja la huelga general convocada en Portugal en el aeropuerto de Lisboa, donde este jueves reina una cierta tranquilidad.

«Quien conoce el aeropuerto sabe que hoy es un día completamente atípico en términos de movimiento porque las compañías aéreas han tenido cuidado de cancelar los vuelos con antelación, ya que sabían que habría una gran adhesión y que sería peor para todos», explicó a EFE Jorge Alves, presidente del Sindicato de Técnicos de mantenimiento de Aeronaves (SITEMA).

Más de 40 vuelos estaban cancelados entre las 11:00 y las 20:00 hora local (misma hora GMT), según pudo constatar EFE, con destinos nacionales e internacionales como Madrid, Nantes, Ámsterdam, Washington, Newark, París o Casablanca, entre otros. Varios más sufrían retrasos y demoras.

Las aerolíneas han estado, a lo largo de la semana, cancelando vuelos y ofreciendo a los pasajeros reagendar sus viajes, para evitar que este jueves el aeropuerto se sumiera en el caos.

Es el caso de Enrique y un amigo, quienes llegaron este jueves desde San Francisco (EE.UU.) a Lisboa, donde tenían una escala a Madrid que fue cancelada debido a la huelga. Al ser avisados por la compañía aérea, decidieron retrasar su vuelo y quedarse unos días en Portugal para aprovechar la ocasión, relataron a EFE.

Nathalie, sin embargo, tiene dudas de si podrá abordar su vuelo de esta tarde a Luxemburgo, que de momento no ha sido cancelado, tras llegar a Lisboa a pasar unos días por trabajo. Ante la alerta de paralización tanto en la ciudad como en el propio aeropuerto, decidió llegar varias horas antes para evitar inconvenientes.

Según el presidente del Sindicato del Personal de Vuelo de Aviación Civil, Ricardo Penarroias, «la participación han sido enorme», y cifró la adhesión «muy cerca del 100 %», a excepción de la aerolínea Ryanair.

En el caso de TAP, la aerolínea estatal, está operando el 7 % de sus vuelos, detalló Alves, una cifra que representa los servicios mínimos acordados entre sindicatos y empresa.

Según el Sindicato de Pilotos de Aviación Civil (SPAC), de los 286 vuelos que tenía previstos TAP para este jueves, solo se completarán 63, y «la operación comercial regular está paralizada», indicaron en un comunicado sobre el balance de las primeras horas de la huelga.

En el caso del grupo SATA -aerolíneas del archipiélago de Azores-, manifestaron una «adhesión total» a la huelga, con vuelos solo correspondientes a los servicios mínimos, mientras que en easyJet la participación está «por encima del 80 %».

«Hasta el momento, además de los servicios mínimos, solo han salido dos de los vuelos previstos para hoy», precisó el sindicato.

«Hay que tener en cuenta que, en 50 años de democracia, esta es solo la quinta huelga general que se produce en Portugal. Es decir, es de extrema importancia y no se hace una huelga general porque las cosas sean leves», aseveró Alves.

El líder sindicalista consideró que la reforma laboral presentada por el Gobierno de centroderecha del país, por la que ha sido convocada la huelga, «es un grave ataque» a los derechos de los trabajadores.

«Queremos empleo seguro con condiciones y no precariedad», zanjó.

La huelga general, la primera en doce años en Portugal, comenzó la pasada medianoche y se prolongará durante 24 horas.

Los principales sindicatos del país han convocado esta jornada de protesta contra el proyecto de reforma laboral propuesto por el Gobierno del primer ministro Luís Montenegro (centroderecha) que, según los representantes de los trabajadores, facilita el despido, desregula los horarios y afecta a derechos como el permiso de lactancia. EFE

