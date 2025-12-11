La huelga general en Portugal comienza a sentirse especialmente en los transportes

Lisboa, 11 dic (EFE).- La huelga general convocada este jueves por los principales sindicatos de Portugal para protestar contra la reforma laboral propuesta por el Gobierno del primer ministro Luís Montenegro (centroderecha) comenzó a sentirse en las primeras horas en los transportes, especialmente en Lisboa.

El metro de la capital lleva cerrado desde la pasada medianoche y permanecerá así a lo largo de esta jornada, mientras que tampoco hay autobuses urbanos, aunque Carris, la empresa gestora del transporte público en superficie de Lisboa, ha garantizado el funcionamiento de doce líneas sin determinar los horarios.

Tampoco habrá trenes de media ni larga distancia en todo país.

En el aeropuerto internacional Humberto Delgado, la aerolínea portuguesa TAP prevé operar un tercio de sus vuelos. Air Europa ha cancelado este jueves los dieciséis vuelos que tiene hacia o desde Portugal e Iberia reducirá sus rutas hasta en un 75 %.

Anoche, el secretario general de la Confederación General de los Trabajadores Portugueses-Intersindical nacional (CGTP-IN), Tiago Oliveira, instó a participar en esta huelga «para dar una señal de rechazo» a los cambios propuestos por el Ejecutivo al Código de Trabajo y afirmó que se cumplirán los servicios mínimos.

Subrayó que el Gobierno «quiere acabar con el derecho a tener una vida estable, una vida digna con perspectivas de futuro», según la agencia Lusa.

Durante el día, está programada una gran marcha por Lisboa a partir de las 14.30 hora local (misma hora GMT) y otras paralelas en Oporto, Braga, Évora, Faro, Guarda, Coimbra, Leiria, Santarém, Setúbal y Viana do Castelo, entre otras.

Esta es la primera huelga en Portugal en doce años, desde los tiempos de la ‘troika’.

Los principales sindicatos del país han convocado esta jornada de protesta contra el proyecto de reforma laboral propuesto por el Ejecutivo de Montenegro, que, según los representantes de los trabajadores, facilita el despido, desregula los horarios y afecta a derechos como el permiso de lactancia. EFE

