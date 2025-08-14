La India confirma que cooperación en defensa con EEUU continúa pese a crisis de aranceles

Nueva Delhi, 14 ago (EFE).- El Gobierno de la India confirmó este jueves que la cooperación en materia de defensa con Estados Unidos continúa según lo previsto, con ejercicios militares y visitas de alto nivel, en un esfuerzo por aislar la grave crisis de los aranceles del resto de la «asociación estratégica global» que, según Nueva Delhi, une a ambos países.

En una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Randhir Jaiswal, desestimó que la disputa comercial haya paralizado otras áreas de la relación, afirmando que la India y EE.UU. comparten una «asociación estratégica global integral, anclada en intereses compartidos, valores democráticos y sólidos lazos entre sus pueblos».

«La asociación de defensa entre la India y EE.UU., apuntalada por acuerdos de defensa fundacionales, es un pilar importante de la relación bilateral. Esperamos que un equipo de política de defensa de EE.UU. esté en Delhi a mediados de agosto. También se espera que la 21ª edición del ejercicio militar conjunto ‘Yudhya Bias’ tenga lugar a finales de este mes en Alaska», anunció Jaiswal.

Estas explicaciones se producen en un momento de tensión, después de que la Administración de Donald Trump impusiera un arancel del 50% a los productos indios. La medida se ha aplicado en dos fases, un primer 25% que entró en vigor el 7 de agosto y un 25% adicional que será efectivo a partir del 27 de agosto, justificado por Washington por la continua compra de petróleo ruso por parte de la India.

En la misma comparecencia, el portavoz rechazó enérgicamente el informe sobre Derechos Humanos publicado ayer por el Departamento de Estado de EE.UU., que criticaba a la India por su inacción frente a la violación de derechos y los ataques a la libertad de prensa.

«Como siempre hemos mantenido, estos informes son una mezcla de implicaciones, tergiversaciones y proyecciones unilaterales que demuestran una pobre comprensión del marco democrático de la India, su sociedad plural y sus sólidos mecanismos institucionales para proteger los derechos humanos. No damos ningún crédito a tales evaluaciones sesgadas», sentenció Jaiswal. EFE

