The Swiss voice in the world since 1935

La India confirma que cooperación en defensa con EEUU continúa pese a crisis de aranceles

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Nueva Delhi, 14 ago (EFE).- El Gobierno de la India confirmó este jueves que la cooperación en materia de defensa con Estados Unidos continúa según lo previsto, con ejercicios militares y visitas de alto nivel, en un esfuerzo por aislar la grave crisis de los aranceles del resto de la «asociación estratégica global» que, según Nueva Delhi, une a ambos países.

En una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Randhir Jaiswal, desestimó que la disputa comercial haya paralizado otras áreas de la relación, afirmando que la India y EE.UU. comparten una «asociación estratégica global integral, anclada en intereses compartidos, valores democráticos y sólidos lazos entre sus pueblos».

«La asociación de defensa entre la India y EE.UU., apuntalada por acuerdos de defensa fundacionales, es un pilar importante de la relación bilateral. Esperamos que un equipo de política de defensa de EE.UU. esté en Delhi a mediados de agosto. También se espera que la 21ª edición del ejercicio militar conjunto ‘Yudhya Bias’ tenga lugar a finales de este mes en Alaska», anunció Jaiswal.

Estas explicaciones se producen en un momento de tensión, después de que la Administración de Donald Trump impusiera un arancel del 50% a los productos indios. La medida se ha aplicado en dos fases, un primer 25% que entró en vigor el 7 de agosto y un 25% adicional que será efectivo a partir del 27 de agosto, justificado por Washington por la continua compra de petróleo ruso por parte de la India.

En la misma comparecencia, el portavoz rechazó enérgicamente el informe sobre Derechos Humanos publicado ayer por el Departamento de Estado de EE.UU., que criticaba a la India por su inacción frente a la violación de derechos y los ataques a la libertad de prensa.

«Como siempre hemos mantenido, estos informes son una mezcla de implicaciones, tergiversaciones y proyecciones unilaterales que demuestran una pobre comprensión del marco democrático de la India, su sociedad plural y sus sólidos mecanismos institucionales para proteger los derechos humanos. No damos ningún crédito a tales evaluaciones sesgadas», sentenció Jaiswal. EFE

igr/cg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
6 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
7 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR