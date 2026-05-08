La India prevé concluir en un mes la investigación del accidente de Air India

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Nueva Delhi, 8 may (EFE).- El Gobierno de la India estimó este viernes que la investigación sobre el accidente aéreo de Air India, que causó 260 muertos en junio, concluirá en aproximadamente un mes, al encontrarse ya en su «etapa final» casi un año después del suceso.

“Según la información que hemos recibido, la investigación se encuentra en sus etapas finales. Sin embargo, la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIB) está llevando a cabo la investigación de manera independiente (…). Esperamos que el proceso pueda tardar aproximadamente otro mes”, aseguró el ministro de Aviación Civil de la India, K. Rammohan Naidu, en un evento en la ciudad Gandhinagar, en el oeste del país.

La publicación de este informe definitivo acumula varios meses de retraso, ya que inicialmente se esperaba para diciembre de 2025. Sobre esta demora, el ministro defendió la necesidad de ser exhaustivos y transparentes ante el escrutinio internacional. «No podemos comprometer ni interrumpir el debido proceso por la rapidez», justificó Naidu.

El proceso de la AAIB se ha desarrollado bajo una fuerte presión y en paralelo a un caso en el Tribunal Supremo, impulsado por Pushkar Raj Sabharwal, de 91 años y padre del capitán que pilotaba el avión. El familiar solicitó una investigación judicial independiente tras denunciar a los medios que se intentaba culpar de forma intencional a su hijo, Sumeet Sabharwal.

No obstante, el máximo tribunal indio aclaró recientemente que el informe preliminar de la tragedia «no insinúa nada» contra el comandante.

El accidente del vuelo AI171, un Boeing 787-8 Dreamliner, se produjo el 12 de junio poco después de despegar desde Ahmedabad con destino a Londres, causando la muerte de 260 personas, incluidos pasajeros y víctimas en tierra.

El documento preliminar de la investigación reveló que los interruptores de combustible se apagaron de forma casi simultánea tres segundos después del despegue, provocando una pérdida total de potencia.

La grabación de la cabina demostró que los pilotos no tocaron esos controles. En este sentido, la Federación de Pilotos de la India (FIP) sostiene que un defecto eléctrico sistémico podría haber provocado el corte automático, lo que, de confirmarse en el informe que se publicará el próximo mes, eximiría a la tripulación de cualquier responsabilidad. EFE

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