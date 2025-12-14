La India y Bangladés cruzan acusaciones por Sheikh Hasina a las puertas de las elecciones

Nueva Delhi, 14 dic (EFE).- Bangladés y la India protagonizaron este domingo un cruce diplomático después de que Daca acusara a Nueva Delhi de permitir que la ex primera ministra bangladesí Sheikh Hasina, refugiada en territorio indio, realice llamamientos para desestabilizar el país y boicotear las próximas elecciones parlamentarias, algo que Nueva Delhi ha negado.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Bangladés convocó al alto comisionado de la India en Daca, Pranay Verma, para trasladarle su «grave preocupación» por permitir que Hasina continúe emitiendo desde la India «declaraciones incendiarias» en las que, según Daca, insta a sus seguidores a participar en actividades terroristas con el objetivo de frustrar los comicios.

En un comunicado, Daca reiteró su solicitud de una extradición rápida de Sheikh Hasina y del exministro del Interior Asaduzzaman Khan Kamal para que cumplan las sentencias dictadas por las autoridades judiciales del país. También denunció actividades contrarias a los intereses de Bangladés por parte de miembros fugitivos del partido Awami League que residen en la India.

Bangladés pidió además la cooperación de Nueva Delhi para impedir que los sospechosos del reciente intento de asesinato del dirigente político Sharif Osman Hadi huyan a territorio indio y, en caso de hacerlo, garantizar su detención y extradición.

El Gobierno bangladesí subrayó que, como país vecino, la India debe respaldar la justicia y la protección de los procesos democráticos.

Horas después, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la India rechazó categóricamente las acusaciones del Gobierno interino de Bangladés y aseguró que nunca ha permitido que su territorio sea utilizado para actividades contrarias a los intereses del pueblo bangladesí.

Nueva Delhi reiteró su apoyo a la celebración de elecciones libres, justas, inclusivas y creíbles en Bangladés en un clima pacífico y expresó su expectativa de que las autoridades adopten las medidas necesarias para garantizar el orden público y el normal desarrollo del proceso electoral.

Bangladés está actualmente gobernado por un Ejecutivo interino que asumió el poder tras la dimisión de Sheikh Hasina en 2024, forzada por protestas masivas contra su Gobierno. La exmandataria, que huyó del país, fue posteriormente condenada a muerte por un tribunal bangladesí por crímenes de lesa humanidad. EFE

